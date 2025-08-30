Какие праздники отмечают 31 августа 2025: что нельзя делать в этот день

Последнее воскресенье лета (31 августа 2025) объединяет в себе сразу несколько значимых праздников. В этот день православные верующие вспоминают преподобного Иоанна Рыльского, шахтеры отмечают свой профессиональный праздник, а ветеринары принимают поздравления с Днем ветеринарного работника. Кроме того, 31 августа — день народного праздника Флора и Лавра, а также международный День блога, объединяющий миллионы интернет-пользователей по всему миру. Каждый из этих праздников имеет свою историю, традиции и особенности. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 31 августа 2025
Память преподобного Иоанна Рыльского
31 августа православные христиане отмечают память преподобного Иоанна Рыльского — великого болгарского святого и небесного покровителя болгарского народа. Родился святой Иоанн около 876 года в селе Скрино Средецкой области (ныне София). Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом к чужим людям.
Когда богач избил его за потерявшуюся корову с теленком, юный пастух долго молился, нашел животных и совершил чудо — перешел реку Струму по воде, взяв на руки теленка. Потрясенный увиденным богач щедро наградил мальчика и отпустил его.
Раздав имущество, юноша удалился от мирской жизни. Он принял монашеский постриг и поселился в глубокой пещере, где вел отшельническую жизнь. Преподобный питался только дикими растениями, много молился и жил в полном уединении. Постепенно к нему стали приходить ученики, и вокруг святого образовалась монашеская община.
Слава о подвижнике дошла до болгарского царя Петра, который хотел встретиться со святым, но преподобный Иоанн из смирения отклонил эту встречу. Святой скончался 18 августа (по новому стилю 31 августа) 946 года, прожив около 70 лет. За пять лет до кончины он написал своей рукой «Завет к ученикам» — одно из лучших творений староболгарской письменности.
Мощи преподобного Иоанна Рыльского сейчас покоятся в Рыльском монастыре в Болгарии и привлекают множество паломников. В России имя преподобного Иоанна Рыльского было известно и любимо с глубокой древности. Именно в русских источниках сохранилась точная дата его кончины.
Народный праздник 31 августа 2025
Флор и Лавр (Лошадиный праздник)
По народному календарю 31 августа 2025 года отмечается день Флора и Лавра, который также называют Лошадиным праздником. Этот день был особо почитаем крестьянами, поскольку святые Флор и Лавр считались покровителями лошадей.
Согласно преданию, Флор и Лавр были родными братьями, искусными каменщиками и ранними христианскими мучениками. Они строили языческий храм, но получаемую плату отдавали бедным и проповедовали христианство. Когда братья исцелили сына языческого жреца, тот и его отец обратились в христианство. После завершения строительства храма Флор и Лавр вместе с другими христианами совершили в нем совместную молитву и уничтожили идолов. За это правитель приказал казнить братьев — их бросили в колодец и засыпали землей.
На Руси существовало поверье, что в момент обретения мощей святых Флора и Лавра прекратился падеж скота. С тех пор их почитают как покровителей лошадей, а на иконах этих мучеников традиционно изображают вместе с конями.
В день Флора и Лавра на Руси категорически запрещалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра животных тщательно ухаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а затем отводили к церковной службе, где их окропляли святой водой. Это действо, по народным поверьям, должно было защитить лошадей от болезней.
В течение всего дня хозяева угощали своих лошадей лакомствами — кормили специально испеченными пирогами и поили молодым пивом. Также хозяйки выпекали особое печенье с изображением конского копыта.
День Флора и Лавра считался последним днем полевых работ. Окончание сева озимых отмечалось праздничными гуляньями. В этот день крестьяне также вырывали полынь и рассматривали ее корни — если они оказывались толстыми, это предвещало хороший урожай в следующем году.
Что можно и нельзя делать 31 августа 2025
Народные традиции предписывают ряд правил, которые следует соблюдать 31 августа, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей. Что можно делать 31 августа:
В этот день рекомендуется заботиться о лошадях и другом домашнем скоте. Крестьяне организовывали настоящий праздник для лошадей — их не заставляли работать, хорошо кормили и ухаживали за ними. Также принято молиться святым Флору и Лавру о здоровье животных.
Хорошей традицией считается выпечка обрядовой выпечки в форме подковы или коня. Пряники в виде лошадок были любимым детским лакомством, а для табунщиков пекли специальный пирог. Лошадей кормили ржаными просфорами, которые предварительно освящали в церкви.
Для защиты животных от болезней во дворах зажигали большие костры и бросали в них ветки полыни, чтобы отпугнуть неприятности. В доме вешали венок из этой травы для защиты семейного счастья и благополучия.
Считалось хорошим знаком надевать светлую одежду 31 августа. Это способствовало тому, чтобы жизнь шла гладко и удачно складывалась.
Что нельзя делать 31 августа:
Самым строгим запретом считалось использование лошадей для работы. Верили, что нарушение этого правила может навлечь беду на хозяйство.
Плохой приметой считалось обидеть лошадь в последний день лета. Это могло привести к серьезным неприятностям и финансовым потерям.
Нельзя было топтать траву 31 августа, так как это могло отрицательно сказаться на здоровье. Запрещалось ссориться с родственниками — это могло привести к длительному разладу в семье. Не рекомендовалось позволять кому-либо сидеть на столе в доме, иначе зимой придется голодать.
Категорически запрещалось смахивать крошки со стола руками — это могло привести к серьезным финансовым потерям. Для уборки стола следовало использовать только ткань, но не бумажную салфетку, что могло спровоцировать скандал.
Ленивым быть в этот день тоже не следовало. Уклонение от работы 31 августа могло лишить человека стабильного источника дохода.
Российские праздники 31 августа 2025
День шахтера
День шахтера в 2025 году отмечается 31 августа, в последнее воскресенье лета. Этот профессиональный праздник был официально утвержден в СССР по инициативе министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера праздновался 29 августа 1948 года. Впоследствии праздник был закреплен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».
Выбор даты не случаен — праздник приурочен к трудовому рекорду Алексея Стаханова, который 31 августа 1935 года за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля, выполнив 14 норм. Именно с этого момента в историю вошли понятия «стахановец», «стахановское движение» и выражение «работать по-стахановски».
Угольно-добывающая промышленность всегда была и остается одной из ключевых отраслей российской экономики. Шахтеры обеспечивают топливом предприятия и население, и от их труда во многом зависит, будет ли тепло в домах россиян предстоящей зимой.
В угольно-добывающих городах и районах День шахтера является особенно важным праздником и широко отмечается концертами под открытым небом и народными гуляньями. При этом праздничные мероприятия традиционно начинаются с возложения цветов к памятникам погибшим шахтерам — в этот день также вспоминают тех, кто отдал шахтерскому делу свою жизнь.
День ветеринарного работника России
31 августа в России отмечается День ветеринарного работника. Этот праздник появился в стране относительно недавно — в 2011 году, с благословения Русской православной церкви, и первоначально назывался Православный день ветеринара. Официальный статус государственного профессионального праздника он получил 11 июня 2014 года согласно приказу №188 министра сельского хозяйства РФ Н.В. Фёдорова.
Выбор даты связан с тем, что 31 августа (по новому стилю) православная церковь отмечает день памяти святых мучеников Флора и Лавра, которых на Руси традиционно почитали как покровителей домашнего скота, особенно лошадей. По устному преданию, сохранившемуся в Новгородской земле, в день открытия мощей святых мучеников прекратился падеж скота. На Балканах издавна верили, что сам архангел Михаил обучил братьев искусству управлять лошадьми. Святых Флора и Лавра принято изображать на иконах с конями.
Ветеринарная медицина, или просто ветеринария, — это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней животных, а также их травмами и расстройствами. В ветеринарной области существует множество направлений: кинолог, ратолог, герпетолог, грумер, зоотехник, ветеринарный фельдшер, зоопсихолог и другие.
Профессия ветеринара имеет давнюю историю. Скот во все времена был дорог крестьянам, его берегли от всяческих напастей и лечили от болезней народными методами. Не стоит забывать и про армию — ветеринары обеспечивали уход за армейскими лошадьми.
Сегодня ветеринарные врачи работают в ветеринарных клиниках, на ветеринарных станциях, ипподромах, в зоопарках, цирках, питомниках, на предприятиях сельского хозяйства — везде, где может возникнуть необходимость в медицинской помощи для животных. Их подготовкой в России занимаются десятки специализированных учебных заведений, что говорит о популярности профессии.
Важно помнить, что работа ветеринара не ограничивается только лечением животных. Эти специалисты также занимаются ветеринарно-санитарной экспертизой мяса, рыбы, молока, проводят профилактические прививки и обработки, диагностические исследования. Они контролируют качество продуктов животного происхождения, обеспечивая тем самым безопасность питания людей.
Международный праздник 31 августа 2025
День блога
31 августа во всем мире отмечается День блога (Blog Day). Идея празднования этого дня появилась в 2005 году, когда активные пользователи LiveJournal заметили, что в слове blog можно усмотреть цифры 3108, которые соответствуют дате 31 августа (31.08). С тех пор блогеры ежегодно отмечают свой неофициальный праздник.
Инициаторы Дня блога предложили особый способ празднования — в этот день они рекомендуют знакомиться с блогерами из разных стран и с разными интересами. Для этого каждому предлагается написать небольшие рецензии о пяти различных блогах и 31 августа опубликовать эти записи со ссылками на авторские страницы.
Считается, что лучше всего в День блога писать о блогах, которые не совпадают со сферой обычных интересов автора, его точкой зрения и жизненной позицией. Это позволяет и самому блогеру, и посетителям его страницы открыть для себя что-то новое и расширить кругозор.
Идея празднования Дня блога была с энтузиазмом воспринята интернет-сообществом. Когда впервые 31 августа объявили праздником, в индексе поисковой системы Google появилось сразу 30 тысяч новых страниц. В 2007 году в связи с этой датой стартовал конкурс лучших блогов Best of Blogs, в котором принимали участие как традиционные текстовые блоги, так и аудио- и видеоподкасты на 14 различных языках.
На сегодняшний день блогосфера является самой быстрорастущей частью интернета. По данным на 2025 год, в мире насчитывается около 8,2 миллиарда человек и примерно 600 миллионов блогов, что составляет почти треть от всех веб-сайтов в интернете. Ежедневно публикуется 7,5 миллионов статей и постов, что в год составляет более 2,7 миллиарда публикаций. Эти цифры продолжают расти.
Согласно статистике, больше всего блогеров находится в США — почти треть от общего количества. По гендерному признаку блогеры распределены практически поровну, с небольшим перевесом в сторону женщин. Более половины блогеров — это люди в возрасте от 21 до 35 лет, а молодежь до 20 лет составляет 20,2% от общего числа. Следует отметить, что День блога не следует путать с Международным днем блогера, который с 2004 года отмечается 14 июня и считается символом дружеских отношений между пользователями LiveJournal из разных стран мира.
