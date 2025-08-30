Захарова: если Мерцу угрожают котики в соцсетях, это уже к психиатрам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца о якобе вмешательстве России во внутренние дела страны через соцсети. Подобные заявления вызывают сомнения относительно их адекватности, как отметила дипломат — «это уже к психиатрам».
«Мне кажется, это уже к психиатрам: ФРГ три года поставляет неонацистскому киевскому режиму вооружения, включая тяжелую военную технику, а тут обеспокоились соцсетями», — сказала Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
Дипломат также подчеркнула, что миллионы людей пострадали в результате вмешательства западных стран, НАТО и, в частности, Германии во внутренние дела Киева по части выполнения Минских соглашений. Подобное привело к государственному перевороту в 2014 году и разрушению украинской государственности. «А теперь оказывается, им котики в соцсетях угрожают», — отметила она».
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Он объяснил это тем, что Москва дестабилизирует ситуацию в стране и вмешивается в это дело посредством социальных сетей. Мерц также прокомментировал недавнее высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона — тот охарактеризовал российского лидера Владимира Путина как «хищника у дверей» Европы. Канцлер Германии согласился с этой оценкой, а также отметил, что именно таким видит президента РФ в контексте нынешних отношений между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.