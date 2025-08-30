Участок дороги «Украина» сделали платным почти на 100 лет

Платный проезд по участку федеральной трассы М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области начнет действовать с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2110 года. Об этом следует из текста постановления, которое размещено на официальном сайте правовой информации.
«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 с характеристиками согласно приложению N? 1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г», — сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Полный текст опубликован на сайте правовой информации.
Длина автодороги составляет 509 километров. При этом в опубликованном документе не приводятся конкретные сведения о размере платы за проезд по данному маршруту. Кроме того, в распоряжении также отмечается, что для водителей предусмотрена возможность воспользоваться альтернативными бесплатными маршрутами, подробные параметры которых изложены в приложении к документу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.