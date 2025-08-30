Участок дороги «Украина» сделали платным почти на 100 лет

Участок трассы М3 «Украина» станет платным до 2110 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Данный участок дороги будет платным до конца 2110 года (архивное фото)
Данный участок дороги будет платным до конца 2110 года (архивное фото) Фото:

Платный проезд по участку федеральной трассы М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области начнет действовать с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2110 года. Об этом следует из текста постановления, которое размещено на официальном сайте правовой информации.

«Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 „Украина“ МоскваКалугаБрянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 с характеристиками согласно приложению N? 1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г», — сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Полный текст опубликован на сайте правовой информации.

Длина автодороги составляет 509 километров. При этом в опубликованном документе не приводятся конкретные сведения о размере платы за проезд по данному маршруту. Кроме того, в распоряжении также отмечается, что для водителей предусмотрена возможность воспользоваться альтернативными бесплатными маршрутами, подробные параметры которых изложены в приложении к документу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Платный проезд по участку федеральной трассы М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской области начнет действовать с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2110 года. Об этом следует из текста постановления, которое размещено на официальном сайте правовой информации. «Использование участка автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-3 „Украина“ Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной км 65+200 — км 124+000 с характеристиками согласно приложению N? 1 осуществляется на платной основе до 31 декабря 2110 г», — сказано в тексте распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Полный текст опубликован на  сайте правовой информации. Длина автодороги составляет 509 километров. При этом в опубликованном документе не приводятся конкретные сведения о размере платы за проезд по данному маршруту. Кроме того, в распоряжении также отмечается, что для водителей предусмотрена возможность воспользоваться альтернативными бесплатными маршрутами, подробные параметры которых изложены в приложении к документу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...