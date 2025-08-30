Для пылесосов и стиральных машин в РФ придумали новые требования

С 1 сентября в России будут введены ГОСТы по безопасности бытовой техники
Согласно новым правилам, приборы бытовой техники должны безопасно работать даже в случае небрежности
В России с 1 сентября вступят в силу новые государственные стандарты (ГОСТы), которые усиливают требования к безопасности бытовых электроприборов, включая пылесосы и стиральные машины. Согласно новым правилам, техника должна оставаться безопасной даже при небрежном использовании.

«При нормальном применении бытовые приборы должны функционировать безопасно, даже в случае небрежности, которая может возникнуть при обычном применении», — говорится в документе. Его цитирует РИА Новости. Согласно новым ГОСТам, приборы должны быть спроектированы так, чтобы не представлять опасности для людей и окружающей среды при обычной эксплуатации.

Для проверки безопасности предусмотрены специальные испытания: приборы тестируют на отсутствие пламени, расплавленного металла и вредных газов, а также контролируют температуру корпуса. Новые стандарты распространяются на пылесосы, стиральные машины, тостеры, грилы и другую технику. Соблюдение ГОСТов становится обязательным только при наличии соответствующей ссылки в законе или контракте.

С 1 июля в России впервые начал действовать ГОСТ, устанавливающий общие требования к качеству и безопасности школьной формы. Новые нормы предусматривают светский характер одежды и допускают использование государственной символики. Подробнее — в материале URA.RU.

