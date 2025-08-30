MAX через два дня появится на российских смартфонах

Национальный мессенджер MAX будет установлен на все новые смартфоны, поступающие в продажу в России с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
«Уже есть ряд российских приложений [которые предустановлены на телефонах] — соцсеть „ВКонтакте“, RuStore и так далее. Но также появится и приложение MAX. Оно просто появится в этой папке», — сказал Зыков в разговоре с РИА Новости. Подчеркивается, что национальный мессенджер будет установлен на телефонах, продаваемых в РФ, с 1 сентября 2025 года.
Ранее стало известно, что южнокорейский производитель Samsung станет одним из тех, кто будет начнет предустанавливать на российские смартфоны мессенджер MAX. Помимо этого, китайские бренды, такие как Xiaomi, Honor, Huawei, Tecno и Infinix также собираются внедрять данное приложение на устройства, которые будут реализовываться в России.
Кроме того, если с 1 сентября пользователь увидит, что на гаджеты нельзя будет установить российские сервисы, то он может вернуть устройство, как некачественное. Эта возможность распространяется на все товары известных брендов, включая iPhone.
