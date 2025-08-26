Композитор Матвиенко сделал прогноз по выступлению Shaman на «Интервидении»

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко, вошедший в жюри конкурса «Интервидение-25», допустил попадание российского исполнителя Shaman (Ярослав Дронов) в пятерку финалистов. В интервью он подчеркнул, что даже второе место станет «отличным результатом» для России.
«В пятерку лидеров он попадет — я уверен. Но, даже если он будет вторым, это отличный результат», — заявил Матвиенко для ТАСС.
По словам Матвиенко каждое движение артиста «продумано до мелочей». К крупному конкурсу Shaman подготовится «в десять раз тщательнее». Несмотря на это, композитор уверен, что итог зависит от восприятия жюри, а не объективных критериев.
«Интервидение-25» пройдет 20 сентября с участием 20 с лишним стран. В отличие от «Евровидения», акцент сделан на традиционных ценностях и национальных культурах. Россия в международных музыкальных конкурсах представлена впервые после паузы, связанной с началом СВО. Директор департамента многостороннего гуманитарного сотрудничества и культурных связей МИД России Александр Алимов ранее сообщил, что лауреату «Интервидения» будет вручен денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
