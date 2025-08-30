Силачи против вездехода: чья взяла на экстрим-турнире в День города Кургана. Видео

Участники турнира «Самый сильный человек Курганской области» протащили вездеход
Курганские силачи тянут вездеход на турнире губернатора
Участники экстремального турнира «Самый сильный человек Курганской области» приняли участие в одном из самых зрелищных этапов — перемещение вездехода усилием человека. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Участники-силачи тянут вездеход. Титаны делают это при помощи канатов и ремней», — рассказал корреспондент. Организаторы шоу отметили, что машина весит пять тонн.

Участников активно поддерживают зрители. Приложив неимоверные усилия, один из силачей успешно справился с задачей и дотащил вездеход до финишной отметки.

