Курганские силачи тянут вездеход на турнире губернатора
Участники экстремального турнира «Самый сильный человек Курганской области» приняли участие в одном из самых зрелищных этапов — перемещение вездехода усилием человека. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Участники-силачи тянут вездеход. Титаны делают это при помощи канатов и ремней», — рассказал корреспондент. Организаторы шоу отметили, что машина весит пять тонн.
Участников активно поддерживают зрители. Приложив неимоверные усилия, один из силачей успешно справился с задачей и дотащил вездеход до финишной отметки.
