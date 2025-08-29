Город Курган славится, прежде всего, своими жителями. Люди делают его лучше, а заслуги многих курганцев в прославлении нашего города трудно переоценить. В 346-ю годовщину с момента образования города редакция URA.RU вспомнила тех горожан, благодаря кому Курган знают далеко за его пределами.
Тимофей Невежин
Слободчик Царева городища и основатель города Кургана. Он родился в первой половине XVII века в Невьянской слободе Верхотурского уезда и большую часть детства провел в Далматовском монастыре. Там он работал и обучался грамоте. В 1679 году, получив разрешение у тобольского воеводы, Тимофей Невежин с группой соратников основал новое поселение на высоком берегу реки Тобол возле древних курганов, которое впоследствии стало городом Курганом. Он построил небольшой острог, а затем начал развивать крестьянскую слободу под названием Царево городище — исторической основы современного Кургана.
Тимофей Невежин был государственным чиновником — слободчиком, который взял на себя обязательства осваивать земли, строить дома, пахать землю и платить налоги после льготного периода. Его заслуга в основании Кургана в том, что он выбрал благоприятное место для поселения, организовал его развитие и руководил им более 20 лет. После него управление слободой перешло к другим лицам, а память о Невежине сохранилась как о первопоселенце и официальном основателе города. В исторических документах он часто упоминается как «Тимошка», что было обычной практикой для низших сословий того времени.
В Кургане чтут память о Тимофее Невежине. Одна из улиц носит его имя. В 2017 году в Кургане был торжественно открыт памятник в его честь на привокзальной площади.
Старый памятник был утрачен, и новый монумент, высотой около пяти метров, выполнен из бронзы и создан местной художницей Ольгой Красношеиной. Памятник символически обращен к городу и напоминает жителям о трудностях, которые пришлось преодолевать первым поселенцам.
Иван Розинг
Первый городничий города Кургана. Розинг (годы жизни 1748—1820) после русско-турецкой войны 1768—1774 годов, в которой был ранен, получил земельный надел в окрестностях Кургана. С назначением Кургана городом в 1782 году по указу Екатерины II, Иван Розинг стал первым городничим. Чиновник сыграл ключевую роль в формировании городской системы управления и организации местного самоуправления.
В период своего управления Иван Розинг приложил усилия для создания порядка и благоустройства в городе. Он возглавлял орган, ответственный за полицейское управление, и контролировал деятельность судебных приставов и выборных представителей. Розинг также имел земельные участки, где формировалась прилегающая к городу деревня Розинговой.
В Кургане имя Розинга связано с первыми планами городской застройки, когда в 1786 году по его наставлению были намечены улицы города. Его дом в Кургане долгое время служил административным целям. Здесь размещались окружной суд и милиция. Дом Розинга стал первым каменным зданием в городе, задавая тренды дореволюционной архитектуры. В середине ХХ века его снесли, теперь на его месте находится торговый центр «Зауральский торговый дом».
Сергей Балакшин
Выдающийся инженер и основатель машиностроения в городе Кургане и Зауралье. В 1903 году он перевел свою мастерскую из деревни Логовушки в город Курган, где создал чугуно-меднолитейный механический завод. Предприятие позднее стало известно как «Кургансельмаш». Балакшин внес значительный вклад в развитие промышленности Сибири, занимаясь производством оборудования для маслодельных предприятий и гидротурбин, которые получили мировое признание и награды на международных выставках. Это предприятие стало первым машиностроительным центром в Кургане, который способствовал экономическому развитию региона.
Кроме промышленной деятельности, Сергей Балакшин активно участвовал в общественной жизни города. Он был гласным Курганской городской думы и поднял вопрос о строительстве городской электростанции, которая была введена в эксплуатацию в 1914 году.
Также он состоял в Попечительном совете ремесленных и женских учебных заведений, поддерживал образование и благотворительность. В трудные революционные годы он отказался разрушать завод, считая его народным достоянием, и передал предприятие рабочему комитету при уходе из города.
После революции Балакшин уехал из Кургана и продолжил свою деятельность в Томске, где занимался научной работой по гидроэнергетике и машиностроению. Вклад Балакшина в машиностроение Кургана остался фундаментальным. Благодаря его усилиям в городе появилась мощная промышленная база, закрепившая за Курганом статус одного из важных промышленных центров Сибири. Балакшин заслуженно считается основателем машиностроения Кургана и крупнейшим промышленным деятелем региона в начале XX века.
Гавриил Илизаров
Выдающийся советский врач-травматолог и ортопед. Известен своим революционным вкладом в медицину благодаря изобретению метода чрескостного остеосинтеза и аппарата внешней фиксации костей, названного в его честь — аппарата Илизарова. Этот метод позволил значительно улучшить лечение тяжелых переломов, деформаций и других заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он стал настоящим прорывом в травматологии и ортопедии, широко применяющимся во всем мире.
В 1950 году Илизаров был направлен работать травматологом-ортопедом в Курганскую областную больницу, где разработал аппарат и методику лечения переломов.
Под его руководством было создано и развернуто специализированное научно-исследовательское учреждение — Курганский научно-исследовательский институт экспериментальной и клинической ортопедии и травматологии (КНИИЭКОТ), который впоследствии превратился во Всесоюзный Курганский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия». Благодаря этому город стал известен как крупный центр ортопедической науки и практики.
Помимо научных достижений, Илизаров внес значительный вклад в развитие промышленной медицины, помогая улучшить травматологическую помощь на заводах и шахтах. Также врач занимался развитием реабилитационной медицины для восстановления трудоспособности пострадавших рабочих. Его инновационные методы и аппараты позволили снизить инвалидизацию и экономические потери, связанные с травмами на производстве. В городе Кургане и по всей России его имя стало символом медицинского гения и надежды для многих пациентов с тяжелыми травмами.
Яков Витебский
Витебский был советским ученым-медиком и хирургом, одним из ведущих инноваторов в области полостной хирургии желудочно-кишечного тракта. Он работал в Кургане с 1941 года, где стал главным хирургом городской больницы и региона. Витебский основал проблемную научно-исследовательскую лабораторию хирургической гастроэнтерологии и республиканский центр клапанной гастроэнтерологи. Хирург внедрил новые методы лечения, провел рекордное число операций во время войны и обучил тысячи врачей. За свои заслуги ему было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР.
В 2014 году Витебский посмертно стал почетным гражданином Курганской области. Для города Кургана Витебский стал настоящей легендой медицины: он был не только отличным хирургом и организатором здравоохранения, но и активно участвовал в общественной жизни. Под его руководством Курганская больница получила современное оборудование и квалифицированный персонал, а он популяризировал научные знания среди врачей и населения. Имя Витебского носят улица в Кургане и премия, вручаемая лучшим медицинским работникам региона.
Витебский был разносторонним человеком: он играл на фортепиано, был первым чемпионом Курганской области по шахматам, коллекционировал марки и активно участвовал в культурной жизни города.
Сегодня память о нем чтят как великом хирурге, ученом и активном гражданине, сделавшем значительный вклад в развитие медицины и общественной жизни в Курганской области.
Герман Травников
Известный российский художник, народный художник Российской Федерации и почетный гражданин Курганской области. Он родился в 1937 году в Курганской области и посвятил свою жизнь искусству, преимущественно акварели. С 1967 года он являлся членом Союза художников СССР, а затем Союза художников России, активно участвовал в сотнях художественных выставок по России и за рубежом. Его творчество отличается глубоким лиризмом и посвящено родному краю — пейзажам, жанровым композициям и портретам. Его работы представлены в крупнейших музеях России, включая Государственную Третьяковскую галерею, находятся в зарубежных коллекциях.
Для города Кургана Герман Травников сделал многое не только как художник, но и как общественный деятель. Он долгое время возглавлял объединения художников в регионе, поддерживал развитие молодого творчества и участвовал в оформлении культурных инициатив.
В декабре 2019 года Курганскому областному художественному музею было присвоено его имя, что подчеркивает его значимость для культурной жизни города. Травников также создавал эскизы к почтовым маркам, посвященным Курганской области, что способствовало популяризации региона.
Герман Травников всегда оставался верен искусству и родине, объединяя в своих работах природу, историю и дух курганского края. Он много путешествовал, создавая серии акварелей, но всегда возвращался к темам Курганской области, раскрывая ее красоту и уникальность. Его творчество способствовало укреплению культурного статуса Кургана как важного художественного центра региона.
Николай Парышев
Выдающийся строитель и промышленник. Он родился в Кургане и большую часть своей жизни посвятил развитию местной промышленности, особенно заводу «Курганстальмост», где работал с 1978 года и был генеральным директором. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в России, специализирующихся на производстве металлоконструкций для мостов, приобрело известность не только в стране, но и за рубежом. Николай Парышев награжден орденами Дружбы и Почета, получил звание Заслуженного строителя Российской Федерации и почетного гражданина Кургана. Его предприятие сыграло ключевую роль в строительстве уникальных мостов и объектов инфраструктуры, включая автодорожный мост через реку Обь в Сургуте с рекордными параметрами конструкций.
Парышев проявил активную инициативу в развитии социальной сферы Кургана. По его инициативе и при его поддержке был построен первый в городе Ледовый дворец — важный спортивный объект, который стал значимым культурным центром. Единственная профессиональная хоккейная команда города — на балансе области и предприятия Парышевых.
Также завод под его руководством вносил вклад в многие социально значимые проекты, укрепляя инфраструктуру региона. За свои заслуги в строительной и социальной деятельности он был высоко почитаем в городе и области.
Александр Благонравов
Советский и российский ученый, инженер-конструктор, генерал-майор инженерно-технической службы, заслуженный деятель науки и техники РФ. С 1974 по 1989 годы он был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, где руководил разработками и усовершенствованиями легкобронированной бронетехники. Его ключевым достижением стало создание и внедрение в серию боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3. Машины получили высокую оценку в стране и за рубежом благодаря своим техническим характеристикам и боевой эффективности.
Благонравов также был профессором и ученым в Курганском государственном университете, где преподавал и руководил подготовкой новых специалистов в области машиностроения.
В Кургане под руководством Благонравова была успешно доведена до вооружения и серийного производства боевая машина пехоты БМП-2. В 1987 году им была создана принципиально новая плавучая БМП-3, не имевшая зарубежных аналогов. Эта техника не только существенно усилила оборонные возможности, но и стала экспортным продуктом, поставлявшимся в разные страны мира.
В знак признания заслуг Александра Благонравова за вклад в развитие города Кургана и оборонной промышленности ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин города Кургана» и Курганской области. В городе увековечили его память: на здании Курганского машиностроительного завода открыт барельеф, а в университете именем Благонравова названа аудитория.
Также планируется назвать в его честь один из скверов в центре города. Таким образом, Благонравов значимо повлиял на техническое развитие Кургана и оставил наследие как выдающийся конструктор и ученый, внесший вклад в укрепление обороноспособности России.
Светлана Капанина
Российская летчица, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту и самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Она в 1987 году приехала в Курганскую область из родного Казахстана и стала учиться на фармацевта.
Здесь она познакомилась с Курганским авиаспортклубом, где начала свои тренировки и сделала первые самостоятельные полеты. Так началась ее выдающаяся карьера в авиации и спортивном пилотаже.
Именно в Кургане Капанина прошла ключевой этап профессионального становления, выполнила свой первый самостоятельный полет и отточила навыки под руководством местных тренеров. В 2015 году ей было присвоено звание Почетного гражданина Курганской области за значительный вклад в повышение престижа региона и развитие авиационного спорта. Она всегда отмечает, что все свои достижения в пилотаже и титулы она связывает именно с Курганом и курганской землей.
Имя Капаниной известно не только как выдающегося спортсмена, но и как заслуженного тренера и летчика-инструктора высокого класса. Курганский аэропорт и авиационный музей гордятся достижениями летчицы и считают ее одним из главных героев своей истории.
Виктор Потанин
Известный советский и российский писатель, который прославился своими книгами, в частности такими, как «Подари мне сизаря» и «Туман на снегу». Его первый сборник рассказов «Журавли прилетели» вышел в Кургане в 1963 году. В 1966 году Потанин был принят в Союз писателей СССР, а в 1967 году окончил заочное отделение Литературного института имени Горького. Отличается высоким тиражом своих произведений — около семи миллионов экземпляров, и его творчество обращено к глубоким нравственным и национальным ценностям.
Виктор Потанин активно участвовал в общественной жизни Кургана, был депутатом Курганского областного Совета народных депутатов и членом Союза писателей России. Его творчество тесно связано с судьбой курганской земли и народа, проживающего в Зауралье. В его произведениях отражена любовь к малой родине, уважение к труду, семье и природе.
Потанину присвоено звание Почетного гражданина Кургана и Курганской области, а также он удостоен множества важных литературных премий.
Писатель вписал Курган в литературную карту России, прославив город как культурный центр. Имя Виктора Потанина носит Курганская областная детская библиотека, что подчеркивает вклад писателя в воспитание молодого поколения и развитие литературы региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!