29 августа 2025

Мэр Науменко поздравил горожан с Днем города Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Науменко поблагодарил горожан за труд на благо Кургана
Науменко поблагодарил горожан за труд на благо Кургана Фото:
новость из сюжета
День города Кургана — 2025

Курган развивается и благоустраивается благодаря труду жителей. Об этом рассказал в поздравлении с 346-летием города мэр Антон Науменко.

«Дорогие курганцы, поздравляю вас с Днем города. В 2025 году Кургану присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это наполнено особым смыслом», — отметил Науменко.

По словам главы Кургана, в настоящее время в городе строятся дороги, ремонтируются школы, больницы, детсады. Науменко пожелал жителям мира, добра и благополучия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курган развивается и благоустраивается благодаря труду жителей. Об этом рассказал в поздравлении с 346-летием города мэр Антон Науменко. «Дорогие курганцы, поздравляю вас с Днем города. В 2025 году Кургану присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это наполнено особым смыслом», — отметил Науменко. По словам главы Кургана, в настоящее время в городе строятся дороги, ремонтируются школы, больницы, детсады. Науменко пожелал жителям мира, добра и благополучия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...