Науменко поблагодарил горожан за труд на благо Кургана
Курган развивается и благоустраивается благодаря труду жителей. Об этом рассказал в поздравлении с 346-летием города мэр Антон Науменко.
«Дорогие курганцы, поздравляю вас с Днем города. В 2025 году Кургану присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне это наполнено особым смыслом», — отметил Науменко.
По словам главы Кургана, в настоящее время в городе строятся дороги, ремонтируются школы, больницы, детсады. Науменко пожелал жителям мира, добра и благополучия.
