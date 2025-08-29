29 августа 2025

Как добраться до праздничных площадок в Кургане на День города

В День рождения Кургана перекроют центральную часть города
В Кургане запретят парковку в районе площади, филармонии и ЦПКиО
В Кургане запретят парковку в районе площади, филармонии и ЦПКиО Фото:
День города Кургана — 2025

В Кургане ко Дню города перекроют центральную часть города, где развернутся основные праздничные площадки. Как добраться до них на автобусах из разных городских районов, где будет запрещена парковка машин и как можно дойти пешком от вокзала — в материале URA.RU.

Пешком от вокзала

От центрального и автобусного вокзалов в Кургане, которые находятся рядом друг с другом, до центральной части города, где развернутся основные праздничные площадки, можно добраться пешком. Для этого от вокзала нужно пойти по улице Красина до пересечения с улицей Гоголя.

Если на перекрестке с Гоголя повернуть направо, то уже через квартал будут Детский парк и Центральный парк культуры и отдыха, где развернутся праздничные мероприятия. Если же повернуть налево, то через три квартала будут Центральная площадь и Горсад. Уже оттуда, при выходе на улицу Ленина, можно прогуляться до Троицкой площади. На этих локациях развернутся основные торжества.

Автобусные маршруты из разных районов до центральной части города

Из Заозерного и Шевелевки — 57

Из Заозерного и Восточного — 93, 94

Из Заозерного и Солнечного — 51, 55

Из Заозерного и Придорожного — 316

Из Заозерного и Западного — 58

Из Энергетиков и Восточного — 74, 91, 50

Из Энергетиков и Рябково — 64

Из Западного и Рябково — 62, 96

Из Шевелевки и Рябково — 68

Из Зайково, Западного и Восточного — 29

Из Черемухово и Восточного — 99

Из Тополей, Увала, от вокзала — 16

Из Челноково и Восточного — 41

Из Чистого поля и Восточного — 28

Из Придорожного и Увала, от вокзала — 11

На автомобиле

Тем, кто планирует передвигаться по городу на автомобиле, следует учесть, что в праздничный день будет запрещена парковка у основных площадок, где развернутся торжества. Так, остановка и стоянка транспортных средств будет под запретом с 20:00 часов 29 августа до 23:00 часов 30 августа на участках:

  • на парковке у зданий по ул. Гоголя, д. 53, ул. Гоголя, д. 55 (у кинотеатра «Россия»);
  • на парковке у зданий по ул. Гоголя, д. 61, ул. Гоголя, д. 83 (напротив Драмтеатра);
  • на автомобильном проезде у зданий по ул. Гоголя, д. 55, ул. Гоголя, д. 55А (со стороны здания Администрации Кургана);
  • на ул. Комсомольская у зданий ул. Комсомольская, д. 38, ул. Комсомольская, д. 38А (со стороны здания Администрации Кургана);
  • на ул. Володарского от ул. Гоголя до ул. К. Маркса.

30 августа

  • с 06:00 до 23:00 - на парковке перед главным входом в Центральный парк культуры и отдыха
  • с 06:00 до 20:00 - на парковке за зданием филармонии (ГАУ «Курганское театрально-концертное объединение» со стороны ул. Пичугина).
Парковка в Кургане будет запрещена у основных праздничных площадок в центре города
Парковка в Кургане будет запрещена у основных праздничных площадок в центре города
Фото:

