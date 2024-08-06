Топ-единоросс анонсировал победу в сложных для партии регионах

06 августа 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Перминов заявил, что партия победит на выборах-2024 в регионах, где потерпела поражение в прошлом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов анонсировал победу партии в трех сложных для нее регионах: в Хабаровском крае, Марий Эл и Калмыкии. Заявление он сделал на круглом столе Фонда развития гражданского общества «ЕДГ-2024». «Выборы в думы административных центров всегда непростые, потому что самый требовательный избиратель проживает именно в столицах регионах. Я полагаю, что в Элисте (Калмыкия) у нас результат будет весьма и весьма неплохим. Это абсолютно точно», — заверил политик. Выборы в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» в Элисте провалила, не получив большинства ни на одном избирательном участке. Перминов также выразил уверенность в победе на выборах в заксобрание Хабаровского края. «По тому прогнозу который у нас есть, мы достигнем поставленных целевых показателей и реализуем свой партийный KPI (75%). То, чот это будет фракция политического большинства — мы не сомневаемся», — заявил единоросс. На прошлых выборах в заксобрание Хабаровского края в 2019 году «Единая Россия» потерпела поражение, получив всего два места из 36. По словам сенатора, победа будет обеспечена и в республике Марий Эл: как в заксобрание, так и в думу Йошкар-Олы. «Есть очень серьезная межпартийная конкуренция. Тем не менее, я полагаю, что в городе Йошкар-ола мы вернем контроль над фракцией, у нас будет фракция политического большинства, в этом у меня нет никаких сомнений. И то, что касается выборов в законодательный орган я полагаю, что здесь тоже результаты будут достигнуты», — сообщил Перминов. На выборах в Госдуму (2021 год) партия получила в республике 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель секретаря Генсовета ЕР Сергей Перминов анонсировал победу партии в трех сложных для нее регионах: в Хабаровском крае, Марий Эл и Калмыкии. Заявление он сделал на круглом столе Фонда развития гражданского общества «ЕДГ-2024». «Выборы в думы административных центров всегда непростые, потому что самый требовательный избиратель проживает именно в столицах регионах. Я полагаю, что в Элисте (Калмыкия) у нас результат будет весьма и весьма неплохим. Это абсолютно точно», — заверил политик. Выборы в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» в Элисте провалила, не получив большинства ни на одном избирательном участке. Перминов также выразил уверенность в победе на выборах в заксобрание Хабаровского края. «По тому прогнозу который у нас есть, мы достигнем поставленных целевых показателей и реализуем свой партийный KPI (75%). То, чот это будет фракция политического большинства — мы не сомневаемся», — заявил единоросс. На прошлых выборах в заксобрание Хабаровского края в 2019 году «Единая Россия» потерпела поражение, получив всего два места из 36. По словам сенатора, победа будет обеспечена и в республике Марий Эл: как в заксобрание, так и в думу Йошкар-Олы. «Есть очень серьезная межпартийная конкуренция. Тем не менее, я полагаю, что в городе Йошкар-ола мы вернем контроль над фракцией, у нас будет фракция политического большинства, в этом у меня нет никаких сомнений. И то, что касается выборов в законодательный орган я полагаю, что здесь тоже результаты будут достигнуты», — сообщил Перминов. На выборах в Госдуму (2021 год) партия получила в республике 33,4%, проиграв КПРФ (36,3%).