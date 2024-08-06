Омбудсмен ХМАО помогла ветерану СВО добиться выплаты военной пенсии

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Югорский омбудсмен Наталья Стребкова помогла ветерану СВО
Югорский омбудсмен Наталья Стребкова помогла ветерану СВО Фото:

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла ветерану СВО из Урая получить военную пенсию. На сайте омбудсмена указано, что супруга бойца пыталась добиться выплат по доверенности, но в местном отделении фонда пенсионного и социального страхования три месяца не могли принять решение.

«В адрес уполномоченного по правам человека в Югре поступило обращение от участника СВО, проживающего в городе Урае, по вопросу оказания содействия в назначении ежемесячной денежной выплаты как ветерану боевых действий. Он получил ветеранское удостоверение в апреле 2024 года. Супруга военнослужащего, действующая в его интересах по доверенности, обратилась с заявлением в клиентскую службу отделения ФПСС, однако на протяжении трех месяцев решение о назначении выплаты не было принято», — указано в публикации.

В аппарате омбудсмена уточнили, что после обращения Стребковой была проведена проверка. Выяснилось, что пенсия не назначалась из-за отсутствия сведений, подтверждающих получение удостоверения. «При поступлении сведений в пенсионный орган военнослужащему была назначена ежемесячная денежная выплата, произведен перерасчет с января 2024 года (с даты выдачи удостоверения) и по настоящее время», — сообщили в ведомстве.

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Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла ветерану СВО из Урая получить военную пенсию. На сайте омбудсмена указано, что супруга бойца пыталась добиться выплат по доверенности, но в местном отделении фонда пенсионного и социального страхования три месяца не могли принять решение. «В адрес уполномоченного по правам человека в Югре поступило обращение от участника СВО, проживающего в городе Урае, по вопросу оказания содействия в назначении ежемесячной денежной выплаты как ветерану боевых действий. Он получил ветеранское удостоверение в апреле 2024 года. Супруга военнослужащего, действующая в его интересах по доверенности, обратилась с заявлением в клиентскую службу отделения ФПСС, однако на протяжении трех месяцев решение о назначении выплаты не было принято», — указано в публикации. В аппарате омбудсмена уточнили, что после обращения Стребковой была проведена проверка. Выяснилось, что пенсия не назначалась из-за отсутствия сведений, подтверждающих получение удостоверения. «При поступлении сведений в пенсионный орган военнослужащему была назначена ежемесячная денежная выплата, произведен перерасчет с января 2024 года (с даты выдачи удостоверения) и по настоящее время», — сообщили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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