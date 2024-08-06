Омбудсмен ХМАО помогла ветерану СВО добиться выплаты военной пенсии

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла ветерану СВО из Урая получить военную пенсию. На сайте омбудсмена указано, что супруга бойца пыталась добиться выплат по доверенности, но в местном отделении фонда пенсионного и социального страхования три месяца не могли принять решение.
«В адрес уполномоченного по правам человека в Югре поступило обращение от участника СВО, проживающего в городе Урае, по вопросу оказания содействия в назначении ежемесячной денежной выплаты как ветерану боевых действий. Он получил ветеранское удостоверение в апреле 2024 года. Супруга военнослужащего, действующая в его интересах по доверенности, обратилась с заявлением в клиентскую службу отделения ФПСС, однако на протяжении трех месяцев решение о назначении выплаты не было принято», — указано в публикации.
В аппарате омбудсмена уточнили, что после обращения Стребковой была проведена проверка. Выяснилось, что пенсия не назначалась из-за отсутствия сведений, подтверждающих получение удостоверения. «При поступлении сведений в пенсионный орган военнослужащему была назначена ежемесячная денежная выплата, произведен перерасчет с января 2024 года (с даты выдачи удостоверения) и по настоящее время», — сообщили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!