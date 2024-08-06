Грузовики ищут способы объехать пункт весового контроля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на повороте на переулок Спокойный поселка Увал водители грузовиков начали объезжать весовой контроль по лесу вдоль дороги. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Поворот на переулок Спокойный. Вот так большегрузы объезжают весовой контроль по лесу вдоль дороги. Администрация города перекрыла все возможные пути объезда, но самые „умные“ перевозчики не сдаются», — рассказали читатели. На видеозаписи, присланной URA.RU, видно, как грузовик проезжает через лес в обход трассы.

Сообщалось, что очередь из грузовых машин регулярно образуется в поселке Придорожном на улице Снежной, куда большегрузы сворачивают, чтобы не ехать через весовой контроль на шоссе Тюнина. По словам местных жителей, водители срывают замок на установленных там воротах и проезжают. Жители микрорайона Теплый Стан снимали на видео водителей грузовиков, которые выкапывали лопатами застрявший транспорт. Дальнобойщики также пытались объехать пункт весового контроля.

Грузовики объезжают пункт весового контроля через лес вдоль дороги Читатель URA.RU