Голикова анонсировала выступление Путина на Форуме объединенных культур

Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур 12 сентября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Работа форума еще продолжается. Впереди у нас с вами сегодня центральное мероприятие с участием президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Мы все ждем этого с большим интересом», — заявила Голикова на итоговой сессии форума. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что идеи, которыми глава государства поделится с участниками, могут стать новым вектором для международного культурного сотрудничества.
Вице-премьер уточнила, что выступление президента ожидают представители культурных и гуманитарных организаций из десятков стран. По словам Голиковой, форум ежегодно становится площадкой для обсуждения актуальных вопросов мировой повестки в сфере культуры.
В этом году основная тема мероприятия — «Возвращение к культуре — новые возможности». Форум объединенных культур проводится в Санкт-Петербурге с 2012 года и считается одной из ключевых площадок для диалога между странами в области культуры и гуманитарного взаимодействия. Ожидается что сегодня состоится круглый стол по джазовому образованию с участием министра культуры Ольги Любимовой и народного артиста Игоря Бутмана, передает RT.
