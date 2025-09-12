Захарова: воровство активов России не пройдет даром для ЕС

Россия жестко отреагирует на попытки Евросоюза присвоить российские активы, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, воровство не пройдет даром ни для кого, кто будет замешан в таком преступлении.
«Не пройдет это даром и для тех, кто будет участвовать в таком преступлении. Будем жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить Россию права собственности на ее суверенные активы», — подчеркнула Захарова на брифинге. Трансляция шла на официальном сайте МИД РФ. По ее словам, последствия от хищения российских активов будут крайне негативными для всей мировой экономики
Она также отметила, что западные страны пытаются создать юридическую базу для конфискации российских активов. По словам Захаровой, Россия принимает все возможные меры для защиты интересов своих граждан и компаний, пострадавших от санкций.
Ранее издание Politico сообщало, что ЕС рассматривает возможность размещения замороженных российских активов в более рискованные инвестиционные инструменты для увеличения прибыли, которую планируется направить на поддержку Украины. По данным источника, Брюссель изучает готовность национальных финансовых институтов переводить эти активы в более доходные, но рискованные инструменты, чтобы усилить финансовую помощь Киеву и оказать дополнительное давление на Москву.
Сумма замороженных российских активов составляет около 200 миллиардов евро. Российские власти неоднократно называли такие действия незаконными и расценивали их как «кражу», отмечая, что любое использование средств без согласия России негативно скажется на мировой финансовой системе.
