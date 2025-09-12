Успеть до снега: как сделать грядку плодородной — советы садовода

Осень — самый подходящий период для улучшения почвы на огороде. В это время нужно успеть восстановить плодородие и подготовить землю к зиме. Сделать это можно с помощью внесения удобрения. Рассказываем вместе с садоводом-блогером Светланой Самойловой, чем нужно подкормить грядки и как правильно вносить удобрения в почву.
Какие изменения происходят в почве осенью и для чего удобрять
К осени в почве происходит истощение запасов гумуса из-за летних посадок, которые забирают из земли запасы азота, калия и фосфора. Грунт уплотняется, из-за чего затрудняется доступ воздуха и воды к корням растений. По словам садовода Светланы Самойловой, осеннее удобрение восстанавливает баланс питательных веществ в почве, улучшает воздухо- и водопроницаемость грунта, снижает кислотность. Все это становится залогом богатого урожая в следующем году.
Что нужно использовать для удобрения почвы осенью
Для того, чтобы повысить плодородие грядки после уборки овощей и в новом сезоне получить богатый урожай, понадобится органика. По словам садовода Светланы Самойловой, органики лучше использовать как можно больше. При этом важно, чтобы она была быстро перепревающая.
«Идеальный вариант — это листья хосты. После 10 сентября можете смело срезать, если вам нужно повысить плодородие почвы», — рассказала эксперт. Также для удобрения почвы отлично подойдут опавшие осенние листья. Наибольшим спросом у садоводов пользуются листья березы и ольхи.
Можно использовать листья вишни, вяза, тополя, так как они быстро разлагаются и содержат большое количество азота и кальция. В качестве осеннего удобрения почвы используется и перепревший навоз. Его перемешивают с почвой вместе с листьями.
В случае, если на дачном участке отмечается повышенная кислотность почвы, что может неблагоприятно отразиться на урожайности, рекомендуется внести в почву известь или доломитовую муку. Особенно это актуально для грядок, на которых планируется высадка капусты, посоветовала Самойлова.
Чем полезна органика для почвы
- Перегной из листьев обогащает землю азотом, фосфором и калием, нормализует структуру почвы.
- Компост и перепревший навоз улучшают водопроницаемость почвы и удерживает влагу.
- Доломитовая мука используется для известкования кислых почв, восстанавливает баланс pH.
Сколько нужно вносить удобрения в почву осенью
Нормы внесения перегноя и компоста зависят от состава почвы. Так, на бедных песчаных грунтах потребуется 1–1,5 ведра перегноя на 1 кв. м. грядки, на глинистых почвах — ведро, на черноземах — половина ведра на 1 кв. м. Доломитовой муки обычно рекомендуется вносить 200–300 граммов на 1 кв. м.
Какая органика не подойдет для удобрения почвы
По словам садовода, для осеннего удобрения почвы не подойдут листья клена или дуба, так как они долго перепревают. Также нельзя использовать свежий навоз и птичий помет в сушеном виде, так как они содержат много аммиака.
Как правильно вносить удобрения
Листья укладываем на грядки равномерно, убирая попавшиеся ветки деревьев. Далее заделываем органику в почву перекапывая лопатой. Крупные листья можно тут же измельчить.
Для того, чтобы органика быстрее перепрела, можно использовать вместо ускорителей компостирования перепревший навоз. Также можно полить грядки настоем травы. Для приготовления подходят, например, крапива, подорожник или мать-и-мачеха. Они содержать азотистые соединения и множество минеральных веществ. Оптимальное соотношение — 1:2 зеленой массы и воды.
Садовод советует хорошо пролить грядки, чтобы сделать их не просто влажными, а мокрыми. «Если под рукой только вода, то можно щедро пролить водой из шланга. Такой вариант тоже подойдет», — сообщил специалист.
После пролива грядки нужно закрыть все грядки пленкой, укладывая ее по земле. Держать это укрытие Светлана Самойлова советует до начала заморозков. Все это время органика будет перепревать, и верхний слой почвы превратится в полезный гумус.
На зиму пленку нужно снимать для того, чтобы почва пропиталась снегом и почва насыщалась питательными элементами. По словам садовода, такие работы особенно актуальны для тяжелых и бедных почв.
«Так вы сможете получить грядку с верхним слоем гумуса около пяти сантиметров. Даже глинистую почву вы сможете сделать более рыхлой и плодородной, если делать это каждый год», — отметила эксперт.
Советы садовода по удобрению почвы осенью
- Удобрения нужно вносить сразу после уборки урожая;
- Перекопку проводят с оставлением крупных комков, чтобы весной почва становилась рыхлой;
- После подкормок почву увлажняют 5–10 л воды на 1 кв. м.;
- В засушливую осень после внесения удобрений обязателен полив (два раза в неделю).
