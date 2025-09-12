Центробанк вновь снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% на очередном заседании в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Центробанк России принял решение установить ключевую ставку на уровне 17%», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Центробанка.
Ранее ключевая ставка была установлена на уровне 18%. Этот показатель был зафиксирован еще в июле. Большинство экономистов считали, что Центробанк понизит ключевую ставку на сентябрьском заседании. Чаще всего специалисты прогнозировали снижение ставки до 16%.
