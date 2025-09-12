Центробанк вновь снизил ключевую ставку

ЦБ принял решение снизить ключевую ставку до 17%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЦБ снизил ставку
ЦБ снизил ставку Фото:

Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% на очередном заседании в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Центробанк России принял решение установить ключевую ставку на уровне 17%», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Центробанка.

Ранее ключевая ставка была установлена на уровне 18%. Этот показатель был зафиксирован еще в июле. Большинство экономистов считали, что Центробанк понизит ключевую ставку на сентябрьском заседании. Чаще всего специалисты прогнозировали снижение ставки до 16%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% на очередном заседании в пятницу, 12 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. «Центробанк России принял решение установить ключевую ставку на уровне 17%», — говорится в сообщении ЦБ РФ. Оно опубликовано в официальном telegram-канале Центробанка. Ранее ключевая ставка была установлена на уровне 18%. Этот показатель был зафиксирован еще в июле. Большинство экономистов считали, что Центробанк понизит ключевую ставку на сентябрьском заседании. Чаще всего специалисты прогнозировали снижение ставки до 16%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...