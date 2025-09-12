Беспилотник ВСУ атаковал здание энергоблока Смоленской АЭС

Украинский БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС
Украинский БПЛА атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС

В ночь на 12 сентября беспилотник ВСУ атаковал здание энергоблока №3 Смоленской атомной электростанции. Об этом сообщила госкорпорация «Росатом». По данным компании, в 03:52 по московскому времени дрон был обнаружен и подавлен техническими средствами на территории промышленной площадки АЭС.

«Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. При падении дрон сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3», — говорится в сообщении госкорпорации. В «Росатоме» уточнили, что инцидент не повлиял на работу станции, радиационный фон остается в норме. Пострадавших и разрушений также не зафиксировано.

Системы безопасности и жизнеобеспечения станции продолжают функционировать штатно. Специалисты провели обследование оборудования, повреждений не выявлено. О происшествии проинформированы профильные ведомства и федеральные службы.

Сегодня ночью системы ПВО сбили над Смоленской областью 42 украинских беспилотника. По словам властей, в результате атаки никто не пострадал. На месте падения обломков работают оперативные службы. Очевидцы сообщили, что слышали взрывы всю ночь. Эта атака на регион стала одной из самых массированных с начала СВО.

