Челябинским дачникам, пострадавшим от паводка, выплатят по 75 тысяч рублей

07 августа 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Собственники подтопленных садов получат выплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владельцам садоводческих участков, пострадавшим от наводнения, выплатят по 75 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минсоца региона. «Выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ в муниципальных образованиях области, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Если у садового дома несколько собственников, то выплата в размере 75 тысяч рублей будет предоставлена каждому из них», — уточнили в пресс-службе. Собственники нежилых помещений, а также лица, чье право собственности не было официально зарегистрировано, но подтверждается соответствующими документами, могут претендовать на выплаты. Это правило также распространяется на членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, которые возвели нежилые строения на своих земельных участках без оформления права собственности. Для получения выплаты в таких случаях потребуется предоставить справку от правления соответствующего садового или огородного некоммерческого товарищества. В министерстве уточнили, что выплаты осуществляются по поручению губернатора Алексея Текслера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцам садоводческих участков, пострадавшим от наводнения, выплатят по 75 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минсоца региона. «Выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ в муниципальных образованиях области, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Если у садового дома несколько собственников, то выплата в размере 75 тысяч рублей будет предоставлена каждому из них», — уточнили в пресс-службе. Собственники нежилых помещений, а также лица, чье право собственности не было официально зарегистрировано, но подтверждается соответствующими документами, могут претендовать на выплаты. Это правило также распространяется на членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, которые возвели нежилые строения на своих земельных участках без оформления права собственности. Для получения выплаты в таких случаях потребуется предоставить справку от правления соответствующего садового или огородного некоммерческого товарищества. В министерстве уточнили, что выплаты осуществляются по поручению губернатора Алексея Текслера.