Челябинским дачникам, пострадавшим от паводка, выплатят по 75 тысяч рублей

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , деревня, киолим, затопленный поселок
Собственники подтопленных садов получат выплату Фото:

Владельцам садоводческих участков, пострадавшим от наводнения, выплатят по 75 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минсоца региона.

«Выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ в муниципальных образованиях области, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Если у садового дома несколько собственников, то выплата в размере 75 тысяч рублей будет предоставлена каждому из них», — уточнили в пресс-службе.

Собственники нежилых помещений, а также лица, чье право собственности не было официально зарегистрировано, но подтверждается соответствующими документами, могут претендовать на выплаты. Это правило также распространяется на членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, которые возвели нежилые строения на своих земельных участках без оформления права собственности.

Для получения выплаты в таких случаях потребуется предоставить справку от правления соответствующего садового или огородного некоммерческого товарищества. В министерстве уточнили, что выплаты осуществляются по поручению губернатора Алексея Текслера.

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Владельцам садоводческих участков, пострадавшим от наводнения, выплатят по 75 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минсоца региона. «Выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ в муниципальных образованиях области, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Если у садового дома несколько собственников, то выплата в размере 75 тысяч рублей будет предоставлена каждому из них», — уточнили в пресс-службе. Собственники нежилых помещений, а также лица, чье право собственности не было официально зарегистрировано, но подтверждается соответствующими документами, могут претендовать на выплаты. Это правило также распространяется на членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, которые возвели нежилые строения на своих земельных участках без оформления права собственности. Для получения выплаты в таких случаях потребуется предоставить справку от правления соответствующего садового или огородного некоммерческого товарищества. В министерстве уточнили, что выплаты осуществляются по поручению губернатора Алексея Текслера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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