Челябинским дачникам, пострадавшим от паводка, выплатят по 75 тысяч рублей

Владельцам садоводческих участков, пострадавшим от наводнения, выплатят по 75 тысяч рублей. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе минсоца региона.
«Выплата будет предоставляться в случае подтопления нежилых помещений, расположенных на территории садовых и огородных некоммерческих товариществ в муниципальных образованиях области, где была объявлена чрезвычайная ситуация. Если у садового дома несколько собственников, то выплата в размере 75 тысяч рублей будет предоставлена каждому из них», — уточнили в пресс-службе.
Собственники нежилых помещений, а также лица, чье право собственности не было официально зарегистрировано, но подтверждается соответствующими документами, могут претендовать на выплаты. Это правило также распространяется на членов садовых и огородных некоммерческих товариществ, которые возвели нежилые строения на своих земельных участках без оформления права собственности.
Для получения выплаты в таких случаях потребуется предоставить справку от правления соответствующего садового или огородного некоммерческого товарищества. В министерстве уточнили, что выплаты осуществляются по поручению губернатора Алексея Текслера.
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