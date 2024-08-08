Появилось фото с дрона-камикадзе, который атаковал Поддубного

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Техника нато. Тюмень, военная техника, дрон, fpv дрон, дрон-камикадзе
Машину Евгения Поддубного атаковал дрон-камикадзе (фото из архива) Фото:
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Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области

В сети появилось фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину российского военного корреспондента Евгения Поддубного. На кадре видно автомобиль за пару секунд до подрыва.

«Фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину Евгения Поддубного. На кадре, распространяющегося по украинским тг-каналам, — момент за несколько секунд до подрыва автомобиля военкора ВГТРК», — пишет telegram-канал Mash.

После подрыва машина журналиста улетела в кювет и загорелась. Поддубный выпал из салона, когда машина переворачивалась. Позже его нашла эвакуационная группа и увезла в больницу.

Ранее военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, дал первый комментарий после произошедшего. Он похвалил работу врачей и выразил благодарность всем переживающим за него.

Фото с дрона за несколько секунд до подрыва машины Поддубного
Фото с дрона за несколько секунд до подрыва машины Поддубного
Фото:

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В сети появилось фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину российского военного корреспондента Евгения Поддубного. На кадре видно автомобиль за пару секунд до подрыва. «Фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину Евгения Поддубного. На кадре, распространяющегося по украинским тг-каналам, — момент за несколько секунд до подрыва автомобиля военкора ВГТРК», — пишет telegram-канал Mash. После подрыва машина журналиста улетела в кювет и загорелась. Поддубный выпал из салона, когда машина переворачивалась. Позже его нашла эвакуационная группа и увезла в больницу. Ранее военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, дал первый комментарий после произошедшего. Он похвалил работу врачей и выразил благодарность всем переживающим за него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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