Появилось фото с дрона-камикадзе, который атаковал Поддубного

08 августа 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Машину Евгения Поддубного атаковал дрон-камикадзе (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области В сети появилось фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину российского военного корреспондента Евгения Поддубного. На кадре видно автомобиль за пару секунд до подрыва. «Фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину Евгения Поддубного. На кадре, распространяющегося по украинским тг-каналам, — момент за несколько секунд до подрыва автомобиля военкора ВГТРК», — пишет telegram-канал Mash. После подрыва машина журналиста улетела в кювет и загорелась. Поддубный выпал из салона, когда машина переворачивалась. Позже его нашла эвакуационная группа и увезла в больницу. Ранее военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, дал первый комментарий после произошедшего. Он похвалил работу врачей и выразил благодарность всем переживающим за него. Фото с дрона за несколько секунд до подрыва машины Поддубного telegram-канал Mash Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сети появилось фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину российского военного корреспондента Евгения Поддубного. На кадре видно автомобиль за пару секунд до подрыва. «Фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину Евгения Поддубного. На кадре, распространяющегося по украинским тг-каналам, — момент за несколько секунд до подрыва автомобиля военкора ВГТРК», — пишет telegram-канал Mash. После подрыва машина журналиста улетела в кювет и загорелась. Поддубный выпал из салона, когда машина переворачивалась. Позже его нашла эвакуационная группа и увезла в больницу. Ранее военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, дал первый комментарий после произошедшего. Он похвалил работу врачей и выразил благодарность всем переживающим за него.