Появилось фото с дрона-камикадзе, который атаковал Поддубного

В сети появилось фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину российского военного корреспондента Евгения Поддубного. На кадре видно автомобиль за пару секунд до подрыва.
«Фото с дрона-камикадзе, который, предположительно, атаковал машину Евгения Поддубного. На кадре, распространяющегося по украинским тг-каналам, — момент за несколько секунд до подрыва автомобиля военкора ВГТРК», — пишет telegram-канал Mash.
После подрыва машина журналиста улетела в кювет и загорелась. Поддубный выпал из салона, когда машина переворачивалась. Позже его нашла эвакуационная группа и увезла в больницу.
Ранее военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, дал первый комментарий после произошедшего. Он похвалил работу врачей и выразил благодарность всем переживающим за него.
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