Едва не погибший под обстрелом ВСУ военкор Поддубный дал первый комментарий после покушения

Военкор Поддубный похвалил спасших его врачей
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддубный записал голосовое сообщение после покушения Фото:

Военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, записал первое аудиосообщение. Он похвалил работу врачей и поблагодарил всех переживающих за него людей. Он также заверил, что победа будет за Россией.

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал Поддубный. Его аудиосообщение публикует врио губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

Покушение на Евгения Поддубного было совершено в Курской области вечером 7 августа. Поддубному удалось выжить, но он находится в тяжелом состоянии: у него сильные ожоги и черепно-мозговая травма.

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Военкор Евгений Поддубный, на которого было совершено покушение, записал первое аудиосообщение. Он похвалил работу врачей и поблагодарил всех переживающих за него людей. Он также заверил, что победа будет за Россией. «Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — сказал Поддубный. Его аудиосообщение публикует врио губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Покушение на Евгения Поддубного было совершено в Курской области вечером 7 августа. Поддубному удалось выжить, но он находится в тяжелом состоянии: у него сильные ожоги и черепно-мозговая травма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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