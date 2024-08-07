В центре Кургана раньше срока открыли проезд по улице Кирова на участке Карла Маркса и Максима Горького. Об сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).
«Раньше на 8 дней заявленного срока открыт проезд по улице Кирова на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — указано в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». На этом участке компания полностью заменила тепловые сети всей ширине дороги, газонов и тротуаров.
Ранее URA.RU писало, что ГАИ озвучили новые сроки закрытия проспекта Машиностроителей. Движение для транспорта закроют с 22:00 9 августа до 06:00 10 августа и с 22:00 10 августа до 06:00 11 августа. Ранее сроки переносили из-за сильных дождей.
В Кургане раньше срока открыли проезд на участке улицы Кирова
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В центре Кургана раньше срока открыли проезд по улице Кирова на участке Карла Маркса и Максима Горького. Об сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «Раньше на 8 дней заявленного срока открыт проезд по улице Кирова на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — указано в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». На этом участке компания полностью заменила тепловые сети всей ширине дороги, газонов и тротуаров. Ранее URA.RU писало, что ГАИ озвучили новые сроки закрытия проспекта Машиностроителей. Движение для транспорта закроют с 22:00 9 августа до 06:00 10 августа и с 22:00 10 августа до 06:00 11 августа. Ранее сроки переносили из-за сильных дождей.