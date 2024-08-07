07 августа 2024

В Кургане раньше срока открыли проезд по улице Кирова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Максима Горького. Курган , дорожные знаки, стоп, кирпич
В Кургане на 8 дней раньше открыли проезд по улице Кирова Фото:

В центре Кургана раньше срока открыли проезд по улице Кирова на участке Карла Маркса и Максима Горького. Об сообщает Курганская генерирующая компания (КГК).

«Раньше на 8 дней заявленного срока открыт проезд по улице Кирова на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — указано в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». На этом участке компания полностью заменила тепловые сети всей ширине дороги, газонов и тротуаров.

Ранее URA.RU писало, что ГАИ озвучили новые сроки закрытия проспекта Машиностроителей. Движение для транспорта закроют с 22:00 9 августа до 06:00 10 августа и с 22:00 10 августа до 06:00 11 августа. Ранее сроки переносили из-за сильных дождей.

В Кургане раньше срока открыли проезд на участке улицы Кирова
В Кургане раньше срока открыли проезд на участке улицы Кирова
Фото:

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В центре Кургана раньше срока открыли проезд по улице Кирова на участке Карла Маркса и Максима Горького. Об сообщает Курганская генерирующая компания (КГК). «Раньше на 8 дней заявленного срока открыт проезд по улице Кирова на отрезке между улицами Карла Маркса и Максима Горького», — указано в посте группы КГК в соцсети «ВКонтакте». На этом участке компания полностью заменила тепловые сети всей ширине дороги, газонов и тротуаров. Ранее URA.RU писало, что ГАИ озвучили новые сроки закрытия проспекта Машиностроителей. Движение для транспорта закроют с 22:00 9 августа до 06:00 10 августа и с 22:00 10 августа до 06:00 11 августа. Ранее сроки переносили из-за сильных дождей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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