Жителя поселка Межевой (Челябинская область), обвиняемого в убийстве подруги и ее ухажера, отправили в СИЗО. Об этом 8 августа URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 6 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Предварительно, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в ночь с 29 на 30 июля. Обвиняемый пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Между троицей произошел конфликт. Тогда мужчина схватил табурет и нанес им множество ударов по голове нового ухажера. После же избил подругу. От полученных травм пара скончалась на месте происшествия.
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