Челябинца, забившего подругу и ее нового ухажера, отправили в СИЗО. Видео

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Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО
Следующие два месяца мужчина проведет в СИЗО Фото:

Жителя поселка Межевой (Челябинская область), обвиняемого в убийстве подруги и ее ухажера, отправили в СИЗО. Об этом 8 августа URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 6 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Предварительно, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в ночь с 29 на 30 июля. Обвиняемый пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Между троицей произошел конфликт. Тогда мужчина схватил табурет и нанес им множество ударов по голове нового ухажера. После же избил подругу. От полученных травм пара скончалась на месте происшествия.

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Жителя поселка Межевой (Челябинская область), обвиняемого в убийстве подруги и ее ухажера, отправили в СИЗО. Об этом 8 августа URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сроком на два месяца, то есть до 6 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, инцидент произошел в квартире одного из домов по улице Карла Маркса в ночь с 29 на 30 июля. Обвиняемый пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Между троицей произошел конфликт. Тогда мужчина схватил табурет и нанес им множество ударов по голове нового ухажера. После же избил подругу. От полученных травм пара скончалась на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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