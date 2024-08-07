В челябинском поселке мужчина забил до смерти подругу и ее нового ухажера

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Начавшаяся из-за ревности драка закончилась убийсвтом Фото:

В поселке Межевой (Челябинская область) местный житель до смерти забил нового ухажера своей подруги, а после и ее саму. Об этом URA.RU источник в силовых структурах.

«Мужчина пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Начали выяснять отношения, в результате чего мужчина избил нового ухажера, в том числе бил табуретом по голове. После переключился на свою пассию», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, погибшему мужчине было 48 лет, женщине — 45 лет. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Рассказал, что был пьяным на момент совершения преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Межевой (Челябинская область) местный житель до смерти забил нового ухажера своей подруги, а после и ее саму. Об этом URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Начали выяснять отношения, в результате чего мужчина избил нового ухажера, в том числе бил табуретом по голове. После переключился на свою пассию», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему мужчине было 48 лет, женщине — 45 лет. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Рассказал, что был пьяным на момент совершения преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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