В челябинском поселке мужчина забил до смерти подругу и ее нового ухажера

07 августа 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Начавшаяся из-за ревности драка закончилась убийсвтом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Межевой (Челябинская область) местный житель до смерти забил нового ухажера своей подруги, а после и ее саму. Об этом URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Начали выяснять отношения, в результате чего мужчина избил нового ухажера, в том числе бил табуретом по голове. После переключился на свою пассию», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему мужчине было 48 лет, женщине — 45 лет. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Рассказал, что был пьяным на момент совершения преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Межевой (Челябинская область) местный житель до смерти забил нового ухажера своей подруги, а после и ее саму. Об этом URA.RU источник в силовых структурах. «Мужчина пришел к подруге и застал ее с другим. Парочка выпивала. Начали выяснять отношения, в результате чего мужчина избил нового ухажера, в том числе бил табуретом по голове. После переключился на свою пассию», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, погибшему мужчине было 48 лет, женщине — 45 лет. Подозреваемый задержан. Он признался в содеянном. Рассказал, что был пьяным на момент совершения преступления. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.