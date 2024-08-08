Над Курской областью сбиты две украинские ракеты

08 августа 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Украина запустила две ракеты по Курской области, они были отражены Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Курской областью в настоящий момент уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. С 6 августа идут бои между ВС РФ и ВСУ после прорыва украинских сил в Курскую область. Бои в настоящий момент продолжаются. Военкоры сообщали о потерях среди гражданского населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Над Курской областью в настоящий момент уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. С 6 августа идут бои между ВС РФ и ВСУ после прорыва украинских сил в Курскую область. Бои в настоящий момент продолжаются. Военкоры сообщали о потерях среди гражданского населения.