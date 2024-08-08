Над Курской областью сбиты две украинские ракеты

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
Украина запустила две ракеты по Курской области, они были отражены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Курской областью в настоящий момент уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале.

С 6 августа идут бои между ВС РФ и ВСУ после прорыва украинских сил в Курскую область. Бои в настоящий момент продолжаются. Военкоры сообщали о потерях среди гражданского населения.

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Над Курской областью в настоящий момент уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. «Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Алексей Смирнов в своем telegram-канале. С 6 августа идут бои между ВС РФ и ВСУ после прорыва украинских сил в Курскую область. Бои в настоящий момент продолжаются. Военкоры сообщали о потерях среди гражданского населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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