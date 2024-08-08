Над Курской областью сбиты две украинские ракеты

Украина запустила две ракеты по Курской области, они были отражены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Курской областью в настоящий момент уничтожили две украинские ракеты. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.
«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» —
С 6 августа идут бои между ВС РФ и ВСУ после прорыва украинских сил в Курскую область. Бои в настоящий момент продолжаются. Военкоры сообщали о потерях среди гражданского населения.
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