Путин ввел запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин подписал закон о запрете с 1 марта 2025 года продавать несовершеннолетним энергетики Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, начиная с марта следующего года. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

С 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам и продавцам-физлицам будет запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из документа.

Дополнительно продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст. Перечень документов будет определен уполномоченным правительством органом.

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Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, начиная с марта следующего года. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. С 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам и продавцам-физлицам будет запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из документа. Дополнительно продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст. Перечень документов будет определен уполномоченным правительством органом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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