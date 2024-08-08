Путин ввел запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, начиная с марта следующего года. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
С 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам и продавцам-физлицам будет запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из
Дополнительно продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст. Перечень документов будет определен уполномоченным правительством органом.
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