Путин ввел запрет на продажу энергетиков детям и подросткам

08 августа 2024 в 23:44 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о запрете с 1 марта 2025 года продавать несовершеннолетним энергетики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, начиная с марта следующего года. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. С 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам и продавцам-физлицам будет запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из документа . Дополнительно продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст. Перечень документов будет определен уполномоченным правительством органом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, начиная с марта следующего года. Документ был опубликован на портале официального опубликования правовых актов. С 1 марта 2025 года организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским хозяйствам и продавцам-физлицам будет запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. Нарушение этого запрета будет влечь за собой установленную законодательством ответственность, следует из документа. Дополнительно продавцы обязаны будут отказывать в продаже таких напитков при наличии сомнений в возрасте покупателя без предъявления документа, подтверждающего возраст. Перечень документов будет определен уполномоченным правительством органом.