Shot: в набегах на Курскую область участвуют канадские наемники

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В атаках на Курскую область участвуют около 300 иностранных боевиков Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Наемники из Канады на стороне ВСУ участвуют в боях на границе с Курской областью. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники.

«Канадские наемники участвуют в боях на границе с Курской областью. Канадско-украинская бригада атакует совместно с „Грузинским легионом“ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — написали авторы канал. Уточняется, что всего в нападении участвуют 300 иностранных боевиков.

Ранее в СМИ писали, что вторгаться ВСУ в Курскую область помогают военные из Польши.

В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ. По данным telegram-каналов, у российских границ были замечены порядка 30 иностранцев.

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Наемники из Канады на стороне ВСУ участвуют в боях на границе с Курской областью. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Канадские наемники участвуют в боях на границе с Курской областью. Канадско-украинская бригада атакует совместно с „Грузинским легионом“ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — написали авторы канал. Уточняется, что всего в нападении участвуют 300 иностранных боевиков. Ранее в СМИ писали, что вторгаться ВСУ в Курскую область помогают военные из Польши. В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ. По данным telegram-каналов, у российских границ были замечены порядка 30 иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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