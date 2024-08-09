Shot: в набегах на Курскую область участвуют канадские наемники

09 августа 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В атаках на Курскую область участвуют около 300 иностранных боевиков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Наемники из Канады на стороне ВСУ участвуют в боях на границе с Курской областью. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Канадские наемники участвуют в боях на границе с Курской областью. Канадско-украинская бригада атакует совместно с „Грузинским легионом“ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — написали авторы канал. Уточняется, что всего в нападении участвуют 300 иностранных боевиков. Ранее в СМИ писали, что вторгаться ВСУ в Курскую область помогают военные из Польши. В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ. По данным telegram-каналов, у российских границ были замечены порядка 30 иностранцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наемники из Канады на стороне ВСУ участвуют в боях на границе с Курской областью. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Канадские наемники участвуют в боях на границе с Курской областью. Канадско-украинская бригада атакует совместно с „Грузинским легионом“ (террористическая организация, запрещена в РФ)», — написали авторы канал. Уточняется, что всего в нападении участвуют 300 иностранных боевиков. Ранее в СМИ писали, что вторгаться ВСУ в Курскую область помогают военные из Польши. В составе частей украинской армии, атаковавших Курскую область, воюют польские наемники. Об этом сообщили российские СМИ. По данным telegram-каналов, у российских границ были замечены порядка 30 иностранцев.