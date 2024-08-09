Mash: обмены пленными между РФ и Украиной прекратятся из-за атаки ВСУ

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Военнослужащие ДНР вернулись из украинского плена. Встреча с родными. ДНР, пленные, военнослужащие днр
Обмены пленными между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время, сообщают telegram-каналы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время из-за атаки ВСУ на автомобильный пропускной пункт «Колотиловка», где ранее осуществлялись такие обмены. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Между Россией и Украиной прекратятся обмены пленными и убитыми на неопределенное время <…> причина — атака ВСУ на АПП „Колотиловка“, где с 2022 года и проходили обмены», — заявили в telegram-канале Mash. По их словам, «Колотиловка», которая являлась единственным местом, пригодным для обмена военнопленными, была уничтожена снарядами Т-84У, дронами-камикадзе и снарядами, сброшенными с БПЛА.

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Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время из-за атаки ВСУ на автомобильный пропускной пункт «Колотиловка», где ранее осуществлялись такие обмены. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Между Россией и Украиной прекратятся обмены пленными и убитыми на неопределенное время <…> причина — атака ВСУ на АПП „Колотиловка“, где с 2022 года и проходили обмены», — заявили в telegram-канале Mash. По их словам, «Колотиловка», которая являлась единственным местом, пригодным для обмена военнопленными, была уничтожена снарядами Т-84У, дронами-камикадзе и снарядами, сброшенными с БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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