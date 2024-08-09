Mash: обмены пленными между РФ и Украиной прекратятся из-за атаки ВСУ

09 августа 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Обмены пленными между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время, сообщают telegram-каналы Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время из-за атаки ВСУ на автомобильный пропускной пункт «Колотиловка», где ранее осуществлялись такие обмены. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Между Россией и Украиной прекратятся обмены пленными и убитыми на неопределенное время <…> причина — атака ВСУ на АПП „Колотиловка“, где с 2022 года и проходили обмены», — заявили в telegram -канале Mash. По их словам, «Колотиловка», которая являлась единственным местом, пригодным для обмена военнопленными, была уничтожена снарядами Т-84У, дронами-камикадзе и снарядами, сброшенными с БПЛА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обмены пленными и убитыми между Россией и Украиной прекратятся на неопределенное время из-за атаки ВСУ на автомобильный пропускной пункт «Колотиловка», где ранее осуществлялись такие обмены. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Между Россией и Украиной прекратятся обмены пленными и убитыми на неопределенное время <…> причина — атака ВСУ на АПП „Колотиловка“, где с 2022 года и проходили обмены», — заявили в telegram-канале Mash. По их словам, «Колотиловка», которая являлась единственным местом, пригодным для обмена военнопленными, была уничтожена снарядами Т-84У, дронами-камикадзе и снарядами, сброшенными с БПЛА.