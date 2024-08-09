В Курскую область отправлена тяжелая техника России из-за атаки ВСУ. Видео

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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
На помощь военным в Курскую область отправлена тяжелая техника Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские орудия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«РСЗО „Град“, артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС.

Бои с ВСУ в Суджанском районе продолжаются. По данным telegram-каналов, на стороне Украины сражаются наемники из Канады. Также есть информация, что в боях участвуют военные из Польши. В самом Суджанском районе проходит эвакуация населения.

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Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские орудия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. «РСЗО „Град“, артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС. Бои с ВСУ в Суджанском районе продолжаются. По данным telegram-каналов, на стороне Украины сражаются наемники из Канады. Также есть информация, что в боях участвуют военные из Польши. В самом Суджанском районе проходит эвакуация населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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