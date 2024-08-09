В Курскую область отправлена тяжелая техника России из-за атаки ВСУ. Видео

09 августа 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

На помощь военным в Курскую область отправлена тяжелая техника Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские орудия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. «РСЗО „Град“, артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС. Бои с ВСУ в Суджанском районе продолжаются. По данным telegram-каналов, на стороне Украины сражаются наемники из Канады. Также есть информация, что в боях участвуют военные из Польши. В самом Суджанском районе проходит эвакуация населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские орудия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. «РСЗО „Град“, артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС. Бои с ВСУ в Суджанском районе продолжаются. По данным telegram-каналов, на стороне Украины сражаются наемники из Канады. Также есть информация, что в боях участвуют военные из Польши. В самом Суджанском районе проходит эвакуация населения.