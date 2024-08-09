На помощь военным в Курскую область отправлена тяжелая техника
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Тяжелая гусеничная техника, а также артиллерийские орудия отправлены в Курскую область, где идут бои с ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«РСЗО „Град“, артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника направлены для наращивания сил в Суджанском районе Курской области», — заявили в Минобороны РФ. Информацию передает ТАСС.
Бои с ВСУ в Суджанском районе продолжаются. По данным telegram-каналов, на стороне Украины сражаются наемники из Канады. Также есть информация, что в боях участвуют военные из Польши. В самом Суджанском районе проходит эвакуация населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.