РВ: Украина взломала камеры в Курской области, чтобы отследить движение ВС РФ

09 августа 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Военкоры РФ сообщают, что ВСУ могли взломать камеры в Курской области Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские военкоры «Русской весны» сообщают, что ВСУ, предварительно, взломали камеры на дорогах Курской области. Они сослались на украинские источники. При этом в Минобороны РФ не подтверждали данную информацию. «Враг получил доступ к камерам на дорогах в Курской области, так вычислив движение нашей колонны», — сообщают российские военкоры. Они ссылаются на заявления украинских источников. До этого власти региона писали о DDoS-атаках. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В Минобороны РФ ранее сообщили, что в сторону Курской области движется колонна бронетехники. В их число входит РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военкоры «Русской весны» сообщают, что ВСУ, предварительно, взломали камеры на дорогах Курской области. Они сослались на украинские источники. При этом в Минобороны РФ не подтверждали данную информацию. «Враг получил доступ к камерам на дорогах в Курской области, так вычислив движение нашей колонны», — сообщают российские военкоры. Они ссылаются на заявления украинских источников. До этого власти региона писали о DDoS-атаках. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В Минобороны РФ ранее сообщили, что в сторону Курской области движется колонна бронетехники. В их число входит РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника.