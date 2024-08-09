РВ: Украина взломала камеры в Курской области, чтобы отследить движение ВС РФ

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Обзорная по городу. Пермь , видеорегистратор, камера на дороге, камера дорожного наблюдения
Военкоры РФ сообщают, что ВСУ могли взломать камеры в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские военкоры «Русской весны» сообщают, что ВСУ, предварительно, взломали камеры на дорогах Курской области. Они сослались на украинские источники. При этом в Минобороны РФ не подтверждали данную информацию.

«Враг получил доступ к камерам на дорогах в Курской области, так вычислив движение нашей колонны», — сообщают российские военкоры. Они ссылаются на заявления украинских источников. До этого власти региона писали о DDoS-атаках.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в сторону Курской области движется колонна бронетехники. В их число входит РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника.

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Российские военкоры «Русской весны» сообщают, что ВСУ, предварительно, взломали камеры на дорогах Курской области. Они сослались на украинские источники. При этом в Минобороны РФ не подтверждали данную информацию. «Враг получил доступ к камерам на дорогах в Курской области, так вычислив движение нашей колонны», — сообщают российские военкоры. Они ссылаются на заявления украинских источников. До этого власти региона писали о DDoS-атаках. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. В Минобороны РФ ранее сообщили, что в сторону Курской области движется колонна бронетехники. В их число входит РСЗО «Град», артиллерийские орудия и тяжелая гусеничная техника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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