Российский военный извинился за слова, будто бойцы «Ахмата» прячутся за спинами срочников

Солдат ВС РФ извинился перед спецназом «Ахмат» за обвинения в трусости

Российский солдат обвинил ранее «Ахмат», будто те прячутся за чужими спинами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Российский военный, ранее обвинивший бойцов чеченского подразделения «Ахмат», будто те прячутся за спинами солдат-срочников, извинился за свои слова. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Грозный 95».

«Прошу прощения за непонимание», — извинился на камеру военный. Его слова передают авторы канала. Солдат подчеркнул, что «Ахмат» оказывает бойцам ВС РФ всевозможную поддержку.

На днях солдат опубликовал видео, где рассказал, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат», которые сейчас находятся в Курской области, якобы прячутся за спинами солдат-срочников. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что в течение трех дней обстановка в Курской области стабилизируется и будут «хорошие результаты».