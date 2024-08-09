Кадыров пообещал хороших результатов по Курской области

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов по ситуации в Курской области за два-три дня. До этого сообщалось, что в регионе находится командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Подождите два-три дня. Будут хорошие результаты», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Чечня Сегодня».
Боевые действия в Курской области продолжаются до сих пор. ВСУ начали свой прорыв в регион 6 августа. Минобороны РФ показали, как в сторону приграничной российской территории движется колона бронетехники ВС РФ. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что действия ВСУ являются провокационными. Они осознанно ведут стрельбу по мирному населению. До этого военкоры писали о погибших среди гражданских.
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