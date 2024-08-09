Кадыров пообещал хороших результатов по Курской области

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Рамзан Кадыров пообещал урегулировать ситуацию в Курской области в течение трех дней Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов по ситуации в Курской области за два-три дня. До этого сообщалось, что в регионе находится командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Подождите два-три дня. Будут хорошие результаты», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Чечня Сегодня».

Боевые действия в Курской области продолжаются до сих пор. ВСУ начали свой прорыв в регион 6 августа. Минобороны РФ показали, как в сторону приграничной российской территории движется колона бронетехники ВС РФ. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что действия ВСУ являются провокационными. Они осознанно ведут стрельбу по мирному населению. До этого военкоры писали о погибших среди гражданских.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов по ситуации в Курской области за два-три дня. До этого сообщалось, что в регионе находится командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Подождите два-три дня. Будут хорошие результаты», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Чечня Сегодня». Боевые действия в Курской области продолжаются до сих пор. ВСУ начали свой прорыв в регион 6 августа. Минобороны РФ показали, как в сторону приграничной российской территории движется колона бронетехники ВС РФ. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что действия ВСУ являются провокационными. Они осознанно ведут стрельбу по мирному населению. До этого военкоры писали о погибших среди гражданских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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