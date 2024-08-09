Кадыров пообещал хороших результатов по Курской области

09 августа 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал урегулировать ситуацию в Курской области в течение трех дней Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов по ситуации в Курской области за два-три дня. До этого сообщалось, что в регионе находится командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Подождите два-три дня. Будут хорошие результаты», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Чечня Сегодня». Боевые действия в Курской области продолжаются до сих пор. ВСУ начали свой прорыв в регион 6 августа. Минобороны РФ показали, как в сторону приграничной российской территории движется колона бронетехники ВС РФ. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что действия ВСУ являются провокационными. Они осознанно ведут стрельбу по мирному населению. До этого военкоры писали о погибших среди гражданских. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал достичь хороших результатов по ситуации в Курской области за два-три дня. До этого сообщалось, что в регионе находится командир чеченского спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Подождите два-три дня. Будут хорошие результаты», — заявил Рамзан Кадыров в разговоре с агентством «Чечня Сегодня». Боевые действия в Курской области продолжаются до сих пор. ВСУ начали свой прорыв в регион 6 августа. Минобороны РФ показали, как в сторону приграничной российской территории движется колона бронетехники ВС РФ. Российский глава Владимир Путин подчеркнул, что действия ВСУ являются провокационными. Они осознанно ведут стрельбу по мирному населению. До этого военкоры писали о погибших среди гражданских.