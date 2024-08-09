«Газпром»: в Европе взлетели цены на газ РФ из-за атаки на Курскую область

09 августа 2024 в 18:52 Размер текста - 17 +

Годовой пик биржевых цен на российский природный газ и СПГ был зафиксирован 9 августа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Атака ВСУ на Курскую область привела к росту цен на российский природный и сжиженный природный газ в Европе. Годовой пик биржевых цен был зафиксирован 9 августа. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — заявил Сергей Куприянов в telegram -канале «Газпрома». Он добавил со ссылкой на аналитиков, что повышение цен на газ РФ продолжится. Также, по словам Куприянова, будущие плановые профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли могут затянуться ввиду происходящих событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Атака ВСУ на Курскую область привела к росту цен на российский природный и сжиженный природный газ в Европе. Годовой пик биржевых цен был зафиксирован 9 августа. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «События в районе Суджи привели к резкому росту цен и на природный газ, и на СПГ. 9 августа зафиксирован годовой пик биржевых цен. А еще только лето. Возникает вопрос: кому это выгодно?», — заявил Сергей Куприянов в telegram-канале «Газпрома». Он добавил со ссылкой на аналитиков, что повышение цен на газ РФ продолжится. Также, по словам Куприянова, будущие плановые профилактические работы на объектах норвежской газовой отрасли могут затянуться ввиду происходящих событий.