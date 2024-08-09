Мурашко раскрыл, сколько человек находится на стационарном лечении после обстрелов Курской области

Мурашко: 55 пострадавших при обстрелах Курской области на стационарном лечении
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"Лидеры России" - конкурс для руководителей нового поколения в Манеже. 24 февраля 2024. Москва, мурашко михаил
Михаил Мурашко сообщил, что восемь детей находятся на стационарном лечении Фото:
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На стационарном лечении на данный момент 55 человек, среди них восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с пострадавшими в Курской области.

«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них 8 детей», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии. По его словам, двое детей доставлены на лечение в РДКБ, дорогу они перенесли хорошо.

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На стационарном лечении на данный момент 55 человек, среди них восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с пострадавшими в Курской области. «На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них 8 детей», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии. По его словам, двое детей доставлены на лечение в РДКБ, дорогу они перенесли хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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