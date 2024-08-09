Мурашко раскрыл, сколько человек находится на стационарном лечении после обстрелов Курской области

Мурашко: 55 пострадавших при обстрелах Курской области на стационарном лечении

09 августа 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко сообщил, что восемь детей находятся на стационарном лечении Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На стационарном лечении на данный момент 55 человек, среди них восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с пострадавшими в Курской области. «На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них 8 детей», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии. По его словам, двое детей доставлены на лечение в РДКБ, дорогу они перенесли хорошо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На стационарном лечении на данный момент 55 человек, среди них восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с пострадавшими в Курской области. «На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них 8 детей», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии. По его словам, двое детей доставлены на лечение в РДКБ, дорогу они перенесли хорошо.