Михаил Мурашко сообщил, что восемь детей находятся на стационарном лечении
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
На стационарном лечении на данный момент 55 человек, среди них восемь детей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, комментируя ситуацию с пострадавшими в Курской области.
«На стационарном лечении находятся 55 пострадавших при обстрелах в Курской области, среди них 8 детей», — заявил Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что 12 человек находятся в тяжелом состоянии. По его словам, двое детей доставлены на лечение в РДКБ, дорогу они перенесли хорошо.
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