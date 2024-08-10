Лукашенко дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа

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Лукашенко пообещал ответные меры Киеву за вторжение в страну дронов ВСУ
Лукашенко пообещал ответные меры Киеву за вторжение в страну дронов ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белоруссии сбили несколько украинских беспилотников, в связи с этим власти страны сообщили, что Киев будут ждать ответные меры. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них [киевских властей] эту информацию. Без ответа любые провокации не останутся», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Он добавил, что не понимает, зачем Киеву запускать БПЛА над белорусской территорией.

Ранее Лукашенко сообщил о нарушении воздушного пространства страны украинскими беспилотниками. По его словам, инцидент произошел в районе Костюковичского района, на восточном направлении от границы Белоруссии. Все дроны были сбиты. В настоящий момент силы ВВС и средства ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

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В Белоруссии сбили несколько украинских беспилотников, в связи с этим власти страны сообщили, что Киев будут ждать ответные меры. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. «Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них [киевских властей] эту информацию. Без ответа любые провокации не останутся», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Он добавил, что не понимает, зачем Киеву запускать БПЛА над белорусской территорией. Ранее Лукашенко сообщил о нарушении воздушного пространства страны украинскими беспилотниками. По его словам, инцидент произошел в районе Костюковичского района, на восточном направлении от границы Белоруссии. Все дроны были сбиты. В настоящий момент силы ВВС и средства ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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