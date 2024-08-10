Лукашенко дал понять Киеву, что любые провокации не останутся без ответа

В Белоруссии сбили несколько украинских беспилотников, в связи с этим власти страны сообщили, что Киев будут ждать ответные меры. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них [киевских властей] эту информацию. Без ответа любые провокации не останутся», — заявил Лукашенко, его слова передает агентство БелТА. Он добавил, что не понимает, зачем Киеву запускать БПЛА над белорусской территорией.
Ранее Лукашенко сообщил о нарушении воздушного пространства страны украинскими беспилотниками. По его словам, инцидент произошел в районе Костюковичского района, на восточном направлении от границы Белоруссии. Все дроны были сбиты. В настоящий момент силы ВВС и средства ПВО страны находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
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