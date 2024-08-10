Челябинец обольстил и обокрал девушку в Курганской области

Молодой челябинец познакомился в интернете с девушкой из Щучья (Курганская область). Он приехал к ней в гости, где прожил два дня, а затем обокрал новую знакомую. Об этом сообщили представители МВД России по региону.
«Жительница Щучья пригласила в гости 23-летнего ранее судимого молодого человека из Челябинской области. Мужчина пробыл у 21-летней девушки два дня, а когда она ушла на работу, обокрал ее. Злоумышленник вынес даже мягкую игрушку», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По данным полиции, челябинец украл у потерпевшей кроме игрушки — системный компьютерный блок и музыкальную колонку. Общий материальный ущерб составил более пятнадцати тысяч рублей, отметили правоохранители.
Следователи завели уголовное дело. Челябинцу грозит до пяти лет лишения свободы. Он уже задержан, похищенное имущество найдено, уточнили в полиции.
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