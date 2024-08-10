В Челябинске девять дней подряд будут идти дожди

11 августа 2024 в 07:34 Размер текста - 17 +

В Челябинск вновь приходят затяжные дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предстоящая неделя в Челябинске ознаменуется затяжными дождями, которые продлятся в городе девять дней подряд. Об этом сообщили синоптики на сайте «Гисметео». «С 12 августа по 20 августа в Челябинске начнутся каждодневные дожди. Дневная температура в эти дни будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла. Ночные температуры опустятся до 11 градусов», — следует из прогноза. При этом в регионе продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на область в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. В Ленинском районе Челябинска только завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий, в конце июля затопленных ливнями. При этом продолжается откачка воды, сушка и дезинфекция подвалов. На рассмотрение на получение компенсации принято 120 заявлений от жителей частного сектора Ленинского района. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, а комиссией составлены акты по 417 жилым домам, пострадавшим от подтоплений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящая неделя в Челябинске ознаменуется затяжными дождями, которые продлятся в городе девять дней подряд. Об этом сообщили синоптики на сайте «Гисметео». «С 12 августа по 20 августа в Челябинске начнутся каждодневные дожди. Дневная температура в эти дни будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла. Ночные температуры опустятся до 11 градусов», — следует из прогноза. При этом в регионе продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на область в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. В Ленинском районе Челябинска только завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий, в конце июля затопленных ливнями. При этом продолжается откачка воды, сушка и дезинфекция подвалов. На рассмотрение на получение компенсации принято 120 заявлений от жителей частного сектора Ленинского района. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, а комиссией составлены акты по 417 жилым домам, пострадавшим от подтоплений.