10 августа 2024
09 августа 2024

В Челябинске девять дней подряд будут идти дожди

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
В Челябинск вновь приходят затяжные дожди Фото:

Предстоящая неделя в Челябинске ознаменуется затяжными дождями, которые продлятся в городе девять дней подряд. Об этом сообщили синоптики на сайте «Гисметео».

«С 12 августа по 20 августа в Челябинске начнутся каждодневные дожди. Дневная температура в эти дни будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла. Ночные температуры опустятся до 11 градусов», — следует из прогноза.

При этом в регионе продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на область в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах.

В Ленинском районе Челябинска только завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий, в конце июля затопленных ливнями. При этом продолжается откачка воды, сушка и дезинфекция подвалов. На рассмотрение на получение компенсации принято 120 заявлений от жителей частного сектора Ленинского района. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, а комиссией составлены акты по 417 жилым домам, пострадавшим от подтоплений.

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Предстоящая неделя в Челябинске ознаменуется затяжными дождями, которые продлятся в городе девять дней подряд. Об этом сообщили синоптики на сайте «Гисметео». «С 12 августа по 20 августа в Челябинске начнутся каждодневные дожди. Дневная температура в эти дни будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла. Ночные температуры опустятся до 11 градусов», — следует из прогноза. При этом в регионе продолжают устранять последствия ливней, которые обрушились на область в конце июля. Пострадали населенные пункты в Карабашском, Еманжелинском, Коркинском и других районах. В Ленинском районе Челябинска только завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий, в конце июля затопленных ливнями. При этом продолжается откачка воды, сушка и дезинфекция подвалов. На рассмотрение на получение компенсации принято 120 заявлений от жителей частного сектора Ленинского района. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей, а комиссией составлены акты по 417 жилым домам, пострадавшим от подтоплений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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