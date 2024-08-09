В Ленинском районе Челябинска завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий, в конце июля затопленных ливнями. При этом продолжается откачка воды, сушка и дезинфекция подвалов, сообщили 9 августа в пресс-службе мэрии.
«В Ленинском районе завершили откачку воды с дорог, тротуаров и дворовых территорий. Мотопомпы продолжают откачивать воду из подвальных помещений, после чего там проведут осушку и дезинфекцию», — сообщили в прсс-службе.
На данный момент подрядчики вымыли проезжую часть, во дворах проводится уборка. Жителям домов, попавших в зону подтопления, помогают соцработники.
На рассмотрение принято 120 заявлений от жителей частного сектора Ленинского района. На счета граждан направлено почти 13,4 миллиона рублей. Комиссией составлены акты по 417 жилым домам, пострадавшим от подтоплений.
Также в пункте временного размещения, расположенном по улице Энергетиков, ведется прием жителей многоквартирных домов, у которых из-за подтопления в квартирах не было воды и электричества. За четыре дня заявления приняты от 212 жителей.
В конце июля в Челябинскую область пришел циклон, а за ним продолжительные дожди. Область тонула под натиском разбушевавшейся стихии. Экстренные службы тогда перевели в режим повышенной готовности. Граждан просили соблюдать все меры предосторожности в связи с непогодой.
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