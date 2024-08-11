Пленный ВСУ рассказал об ужасах в украинской армии

Пленный ВСУ: у войск нехватка живой силы и боеприпасов, моральный дух упал
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ВСУ испытывают недостаток в боеприпасах, солдатам нечем отбиваться и держать обороны, заявил пленный украинский сержант
ВСУ испытывают недостаток в боеприпасах, солдатам нечем отбиваться и держать обороны, заявил пленный украинский сержант Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация, связанная с нехваткой живой силы и боеприпасов, а также с падением морального духа военнослужащих. Об этом сообщил пленный сержант 65-й механизированной бригады ВСУ Василий Жидан.

«Нечем отбиваться и держать оборону. Ни живой силы, ни боеприпасов. Народ уже давно не хочет воевать. Весь бардак пошел на простых людей. <...> Народ гибнет, а толку нет», — заявил Жидан на видеозаписи, предоставленной ТАСС в Минобороны РФ. По словам мужчины, власти страны обманывают украинцев, утверждая, что армия продвигается вперед, однако на самом деле дела обстоят иначе и много военных гибнут.

Украинский военный был захвачен в плен в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики. Он описал условия, в которых приходится находиться украинским военным, и подчеркнул, что многие из них устали от войны и желают ротации. По словам Жидана, украинцы воюют без отпусков и выходных, а в местах их дислокации присутствует антисанитария. 

Ранее сообщалось, что в Курской области российским военным сдался в плен солдат ВСУ. Под присмотр военных он перешел в деревне Журавли Кореневского района.

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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) сложилась тяжелая ситуация, связанная с нехваткой живой силы и боеприпасов, а также с падением морального духа военнослужащих. Об этом сообщил пленный сержант 65-й механизированной бригады ВСУ Василий Жидан. «Нечем отбиваться и держать оборону. Ни живой силы, ни боеприпасов. Народ уже давно не хочет воевать. Весь бардак пошел на простых людей. <...> Народ гибнет, а толку нет», — заявил Жидан на видеозаписи, предоставленной ТАСС в Минобороны РФ. По словам мужчины, власти страны обманывают украинцев, утверждая, что армия продвигается вперед, однако на самом деле дела обстоят иначе и много военных гибнут. Украинский военный был захвачен в плен в ходе боевых действий на территории Луганской Народной Республики. Он описал условия, в которых приходится находиться украинским военным, и подчеркнул, что многие из них устали от войны и желают ротации. По словам Жидана, украинцы воюют без отпусков и выходных, а в местах их дислокации присутствует антисанитария.  Ранее сообщалось, что в Курской области российским военным сдался в плен солдат ВСУ. Под присмотр военных он перешел в деревне Журавли Кореневского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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