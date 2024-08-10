Солдат ВСУ сдался в плен в Курской области

11 августа 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ сдался инцидент в деревне Журавли Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Об этом заявил житель региона Юрий Ведрашко. «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — рассказал Ведрашко. Видео с его заявлением опубликовал в telegram-канале врио главы Курской области Алексей Смирнов. Уточняется, что инцидент произошел в деревне Журавли Кореневского района. Ранее сообщалось, что волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Об этом заявил житель региона Юрий Ведрашко. «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — рассказал Ведрашко. Видео с его заявлением опубликовал в telegram-канале врио главы Курской области Алексей Смирнов. Уточняется, что инцидент произошел в деревне Журавли Кореневского района. Ранее сообщалось, что волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области.