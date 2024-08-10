10 августа 2024

Солдат ВСУ сдался в плен в Курской области

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Солдат ВСУ сдался инцидент в деревне Журавли Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Об этом заявил житель региона Юрий Ведрашко.

«Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — рассказал Ведрашко. Видео с его заявлением опубликовал в telegram-канале врио главы Курской области Алексей Смирнов. Уточняется, что инцидент произошел в деревне Журавли Кореневского района.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области.

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В Курской области солдат Вооруженных сил Украины сдался в плен. Об этом заявил житель региона Юрий Ведрашко. «Сегодня на лавочке сижу я в деревне Журавли [Кореневского района Курской области], пришел незнакомый мужчина, попросил водички попить, я налил ему воды. Он сказал, что он с Украины», — рассказал Ведрашко. Видео с его заявлением опубликовал в telegram-канале врио главы Курской области Алексей Смирнов. Уточняется, что инцидент произошел в деревне Журавли Кореневского района. Ранее сообщалось, что волонтеры из Суджи захватили диверсанта Вооруженных сил Украины. Уточняется, что мужчина представился Русланом. Он признался, что из Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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