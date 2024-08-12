Появился инсулин, который совершит революцию в лечении диабета

Новый инсулин активируется при необходимости (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ученые разработали инсулин, который может произвести революцию в лечении диабета. Врачи утверждают, что в будущем миллионам людей с диабетом 1-го типа потребуется вводить себе такой препарат лишь раз в неделю, пишут британские журналисты.

«„Умный“ инсулин находится в состоянии покоя в организме и активируется только при необходимости, чтобы предотвратить гипергликемию. Они снова становятся неактивными, когда уровень падает ниже определенной точки, избегая гипогликемии. Было выделено почти 3,6 миллиона долларов фондами ряда стран шести исследовательским проектам, которые разработали различные типы умных инсулинов. В их число входят команды ученых из университета Монаша в Австралии, Стэнфордского университета в США и Чжэцзянского университета в Китае», — пишет британская газета The Guardian.

Каждый из проектов направлен на тонкую настройку нового инсулина, чтобы он действовал быстрее и точнее, снимая нагрузку по контролю диабета 1-го типа и снижая риск долгосрочных осложнений. По словам доктора Элизабет Робертсон, ученые стремятся достичь более точной имитации естественных реакций организма на изменение уровня сахара в крови.

Профессор, заведующий Центром офтальмологии, заведующий кафедрой офтальмологии НМХЦ им. Н.И. Пирогова Ринат Файзрахманов рассказывал, что диабет нарушает микроциркуляцию крови. Это приводит к поражению всех органов и систем организма, в том числе сетчатки глаза. По его словам, регулярное обследование поможет диагностировать все патологии на той стадии, когда еще нет выраженного поражения зрения, пишет RT.