Осужденный за взятку белгородский замгубернатора попросился на СВО прямо в зале суда. Видео

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признал вину и попросился на СВО
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Белгородский экс-замгубернатора Константин Полежаев объявил в зале суда, что уже подписал контракт с МО и хочет отправиться на СВО Фото:

Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ.

«Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram-канале «Новости Белгорода»

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Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ. «Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram-канале «Новости Белгорода»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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