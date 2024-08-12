Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ.
«Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram-канале «Новости Белгорода»
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Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ. «Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram-канале «Новости Белгорода»