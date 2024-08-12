Осужденный за взятку белгородский замгубернатора попросился на СВО прямо в зале суда. Видео

Белгородский экс-замгубернатора Полежаев признал вину и попросился на СВО

12 августа 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Белгородский экс-замгубернатора Константин Полежаев объявил в зале суда, что уже подписал контракт с МО и хочет отправиться на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ. «Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram -канале «Новости Белгорода» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев признал вину в получении взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии и штрафу в 36 миллионов рублей, однако бывший замгубернатора на последнем заседании суда заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ и хочет отправиться на СВО. Об этом заявили в белгородском СМИ. «Суд приговорил к пяти годам колонии и штрафу в 36 млн рублей замгубернатора Белгородской области Константина Полежаева по делу о взятке. Бывший чиновник в последнем слове вину признал и рассказал, что отправится на СВО», — сообщили в telegram-канале «Новости Белгорода»