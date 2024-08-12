Глава Курской области назвал число жертв ВСУ за время атак на регион

Врио губернатора Смирнов: из-за атак ВСУ на Курскую область погибли 12 человек
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День второй., смирнов алексей
Алексей Смирнов заявил о более 120 раненных из-за набегов ВСУ на Курскую область Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина.

«В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов в ходе Совбеза. Он также рассказал о том, что 121 человек ранен и 180 тысяч — подлежат эвакуации из региона.

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В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина. «В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов в ходе Совбеза. Он также рассказал о том, что 121 человек ранен и 180 тысяч — подлежат эвакуации из региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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