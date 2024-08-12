Глава Курской области назвал число жертв ВСУ за время атак на регион

Алексей Смирнов заявил о более 120 раненных из-за набегов ВСУ на Курскую область
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина.
«В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов в ходе Совбеза. Он также рассказал о том, что 121 человек ранен и 180 тысяч — подлежат эвакуации из региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.