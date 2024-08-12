Глава Курской области назвал число жертв ВСУ за время атак на регион

Врио губернатора Смирнов: из-за атак ВСУ на Курскую область погибли 12 человек

12 августа 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Алексей Смирнов заявил о более 120 раненных из-за набегов ВСУ на Курскую область Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина. «В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов в ходе Совбеза. Он также рассказал о том, что 121 человек ранен и 180 тысяч — подлежат эвакуации из региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина. «В Курской области погибли 12 гражданских», — заявил Алексей Смирнов в ходе Совбеза. Он также рассказал о том, что 121 человек ранен и 180 тысяч — подлежат эвакуации из региона.