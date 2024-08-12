12 августа 2024

Вода держит в плену несколько десятков домов в Челябинской области

Челябинское ГУ МЧС сообщило о 32 подтопленных после дождей домах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вода продолжает отступать от домов челябинцев Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

За сутки вода покинула 11 домов и осталась в 32 частных домах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.

«Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 32 частных жилых домов, еще 11 освободились от воды», — пояснили в ведомстве.

Ситуация на плотинах, дамбах и других гидротехнических сооружений не вызывает опасений, продолжаются восстановительные работы и откачка воды из подтопленных домовладений. На пике дождевого паводка, когда реки выходили из берегов, подтопление затронуло свыше 300 частных домов и сотни участков в СНТ. Синоптики предупредили о дождливой неделе, но пока повторения произошедшего в начале августа ливневого паводка не ожидается.

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За сутки вода покинула 11 домов и осталась в 32 частных домах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону. «Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 32 частных жилых домов, еще 11 освободились от воды», — пояснили в ведомстве. Ситуация на плотинах, дамбах и других гидротехнических сооружений не вызывает опасений, продолжаются восстановительные работы и откачка воды из подтопленных домовладений. На пике дождевого паводка, когда реки выходили из берегов, подтопление затронуло свыше 300 частных домов и сотни участков в СНТ. Синоптики предупредили о дождливой неделе, но пока повторения произошедшего в начале августа ливневого паводка не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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