Вода держит в плену несколько десятков домов в Челябинской области

За сутки вода покинула 11 домов и осталась в 32 частных домах Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в ГУ МЧС по региону.
«Ситуация стабильная. На контроле остается подтопление 32 частных жилых домов, еще 11 освободились от воды», — пояснили в ведомстве.
Ситуация на плотинах, дамбах и других гидротехнических сооружений не вызывает опасений, продолжаются восстановительные работы и откачка воды из подтопленных домовладений. На пике дождевого паводка, когда реки выходили из берегов, подтопление затронуло свыше 300 частных домов и сотни участков в СНТ. Синоптики предупредили о дождливой неделе, но пока повторения произошедшего в начале августа ливневого паводка не ожидается.
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