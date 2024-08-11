11 августа 2024

Вода за два дня покинула 257 домов в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода уходит из подтопленных домов
Вода уходит из подтопленных домов Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Вода за два дня вода покинула 257 домов в Челябинской области. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

«Ситуация стабилизируется. На контроле остается подтопление 43 частных жилых домов (вода постепенно уходит с территорий). Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики», — сообщили в пресс-службе главка.

Представители администрации Коркинского муниципального округа 12 августа на общем построении поблагодарили убывающую в Екатеринбург группировку Свердловской области. С 1 августа специалисты активно участвовали в откачке воды с подтопленных территорий жилого фонда и объектов недвижимого имущества. Пресс-служба главка МЧС 10 августа сообщала, что в Челябинской области подтоплено 300 частных домов.

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Вода за два дня вода покинула 257 домов в Челябинской области. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону. «Ситуация стабилизируется. На контроле остается подтопление 43 частных жилых домов (вода постепенно уходит с территорий). Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики», — сообщили в пресс-службе главка. Представители администрации Коркинского муниципального округа 12 августа на общем построении поблагодарили убывающую в Екатеринбург группировку Свердловской области. С 1 августа специалисты активно участвовали в откачке воды с подтопленных территорий жилого фонда и объектов недвижимого имущества. Пресс-служба главка МЧС 10 августа сообщала, что в Челябинской области подтоплено 300 частных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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