Вода за два дня покинула 257 домов в Челябинской области

Вода за два дня вода покинула 257 домов в Челябинской области. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.
«Ситуация стабилизируется. На контроле остается подтопление 43 частных жилых домов (вода постепенно уходит с территорий). Сбросные показатели на гидротехнических сооружениях без существенной динамики», — сообщили в пресс-службе главка.
Представители администрации Коркинского муниципального округа 12 августа на общем построении поблагодарили убывающую в Екатеринбург группировку Свердловской области. С 1 августа специалисты активно участвовали в откачке воды с подтопленных территорий жилого фонда и объектов недвижимого имущества. Пресс-служба главка МЧС 10 августа сообщала, что в Челябинской области подтоплено 300 частных домов.
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