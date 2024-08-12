Мэр Нижневартовска проинспектировал строительство новой дороги

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил ход строительства важной автомагистрали на въезде в город. Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую.
«Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время своей рабочей поездки оценил дорожные объекты ремонта и строительства. Улицу Интернациональную и улицу Нововартовскую вскоре соединит единый проезд», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально».
Новую дорогу строят по федеральной программе «Стимул». Город реализует ее совместно с окружными властями.
Ранее URA.RU рассказывало, что Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона в городе модернизируют объекты канализации, водо- и теплоснабжения.
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