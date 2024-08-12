12 августа 2024

Мэр Нижневартовска проинспектировал строительство новой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую
Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил ход строительства важной автомагистрали на въезде в город. Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую.

«Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время своей рабочей поездки оценил дорожные объекты ремонта и строительства. Улицу Интернациональную и улицу Нововартовскую вскоре соединит единый проезд», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально».

Новую дорогу строят по федеральной программе «Стимул». Город реализует ее совместно с окружными властями.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона в городе модернизируют объекты канализации, водо- и теплоснабжения.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко проверил ход строительства важной автомагистрали на въезде в город. Дорога соединит улицы Интернациональную и Нововартовскую. «Глава города Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время своей рабочей поездки оценил дорожные объекты ремонта и строительства. Улицу Интернациональную и улицу Нововартовскую вскоре соединит единый проезд», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально». Новую дорогу строят по федеральной программе «Стимул». Город реализует ее совместно с окружными властями. Ранее URA.RU рассказывало, что Кощенко проинспектировал подготовку коммунальных служб города к зиме. В преддверии холодного сезона в городе модернизируют объекты канализации, водо- и теплоснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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