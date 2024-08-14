Правительство нашло способ избежать сезонного роста цен на бензин

Продление запрета на экспорт бензина позволит избежать сезонного кризиса на внутреннем рынке. Новое постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, пролонгирует ограничения, введенные до конца августа. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал URA.RU, что власти хотят избежать дефицита бензина на внутреннем рынке, даже если придется продавать его в убыток.
Постановление правительства, продлевающее ограничение на экспорт бензина, опубликовано на сайте правительства 14 августа. Как сообщают в пресс-службе кабмина, решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке «в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».
В правительстве поясняют, что решение не будет распространяться на поставки в рамках межправительственных соглашений, в том числе с государствами — членами Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое для личного пользования и для оказания международной гуманитарной помощи. Сейчас в РФ сохраняется временный запрет за экспорт бензина, который правительство ввело с 1 марта по 31 августа. Его действие приостанавливалось 20 мая по конец июля «в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объемов переработки нефти отдельными предприятиями», объясняют в кабмине.
Запрет на экспорт бензина продлен для сезонной стабилизации рынка, чтобы он не подвергался кризисным явлениям, аналогичным тем, которые наблюдались в 2023 году, комментирует Александр Фролов. «В прошлом году в мае начал дорожать 95-й бензин, а в июне — 92-й, потом подтянулось дизельное топливо, и к августу-сентябрю продажа на внутреннем рынке шла практически в минус. Это привело к тому, что стоимость на заправках независимых игроков была на 6-8 рублей выше, чем на АЗС нефтяных компаний», — отмечает эксперт.
Сейчас цена бензина АИ-95 на бирже — 56 рублей за литр без транспортной и налоговой составляющей, говорит Александр Фролов. Если добавить их, а также учесть неизбежную утряску при транспортировке, продать за 60 рублей литр такого бензина «в плюс» практически невозможно. «И правительство этим постановлением демонстрирует свою решимость добиваться того, чтобы реализация моторного топлива была внутри страны, даже если это идет в минус. Нефтяные компании к этому готовы, потому что есть договоренности с правительством о сдерживании розничных цен в пределах инфляции, достигнутые еще в 2018 году», — отметил собеседник URA.RU.
Запрет на экспорт бензина ориентирован на решение задачи в текущий момент и может быть приостановлен, если внутренний рынок продемонстрирует должный уровень стабильности, добавил заместитель гендиректора Института национальной энергетики. «Это произойдет, если данные о поставках и цены на бирже будут соответствовать ожиданиям правительства», — уточнил собеседник.
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