Власти Дагестана отдадут трехдневный заработок в помощь жителям Курской области

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Власти Дагестана отказались от зарплаты за три месяца в пользу жителей Курской области
Власти Дагестана отказались от зарплаты за три месяца в пользу жителей Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Правительство Дагестана решило поддержать жителей Курской области. Чиновники решили перечислить свой трехдневный заработок на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ курянам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

«Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что предложил помощь жителям пострадавшего региона в таком виде глава Дагестана Сергей Меликов. По словам пресс-службы, все собранные средства направят в фонд «Все вместе».

Ранее гуманитарную помощь в Курскую область отправили Челябинская область, Пермский край и Тюменская область. В ПВР направили раскладушки и предметы первой необходимости. Партия «Единая Россия» также организовала гуманитарный конвой в пострадавший от обстрела регион.

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Правительство Дагестана решило поддержать жителей Курской области. Чиновники решили перечислить свой трехдневный заработок на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ курянам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.  «Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что предложил помощь жителям пострадавшего региона в таком виде глава Дагестана Сергей Меликов. По словам пресс-службы, все собранные средства направят в фонд «Все вместе». Ранее гуманитарную помощь в Курскую область отправили Челябинская область, Пермский край и Тюменская область. В ПВР направили раскладушки и предметы первой необходимости. Партия «Единая Россия» также организовала гуманитарный конвой в пострадавший от обстрела регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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