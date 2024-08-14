Власти Дагестана отдадут трехдневный заработок в помощь жителям Курской области

Правительство Дагестана решило поддержать жителей Курской области. Чиновники решили перечислить свой трехдневный заработок на помощь пострадавшим от обстрелов ВСУ курянам. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
«Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с членами кабмина сообщил о принятом решении руководства региона перечислить трехдневный заработок в помощь Курской области», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Отмечается, что предложил помощь жителям пострадавшего региона в таком виде глава Дагестана Сергей Меликов. По словам пресс-службы, все собранные средства направят в фонд «Все вместе».
Ранее гуманитарную помощь в Курскую область отправили Челябинская область, Пермский край и Тюменская область. В ПВР направили раскладушки и предметы первой необходимости. Партия «Единая Россия» также организовала гуманитарный конвой в пострадавший от обстрела регион.
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