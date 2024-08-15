Умер создатель «Соколов России», легендарный летчик Харчевский

Александр Харчевский основал авиационную группу «Соколы России», которая является лучшей в странеФото: Михаила Рогозина (ИТАР-ТАСС)
Ушел из жизни военный летчик-снайпер и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Ушел из жизни Александр Харчевский. Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», — написал он в telegram-канале. Артамонов отметил, что это большая потеря для всей российской авиации и выразил свои соболезнования.
По словам Артамонова, «Соколы России» единственные, кто на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Он также отметил профессионализм Харчевского, который за свою жизнь совершил около 50 воздушных боев с иностранцами на соревнованиях.
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Ушел из жизни военный летчик-снайпер и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Ушел из жизни Александр Харчевский. Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», — написал он в telegram-канале. Артамонов отметил, что это большая потеря для всей российской авиации и выразил свои соболезнования. По словам Артамонова, «Соколы России» единственные, кто на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Он также отметил профессионализм Харчевского, который за свою жизнь совершил около 50 воздушных боев с иностранцами на соревнованиях.