Умер создатель «Соколов России», легендарный летчик Харчевский

Военный летчик Александр Харчевский умер в возрасте 74 лет
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Александр Харчевский основал авиационную группу «Соколы России», которая является лучшей в стране Фото:

Ушел из жизни военный летчик-снайпер и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Ушел из жизни Александр Харчевский. Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», — написал он в telegram-канале. Артамонов отметил, что это большая потеря для всей российской авиации и выразил свои соболезнования.

По словам Артамонова, «Соколы России» единственные, кто на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Он также отметил профессионализм Харчевского, который за свою жизнь совершил около 50 воздушных боев с иностранцами на соревнованиях.

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Ушел из жизни военный летчик-снайпер и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» Александр Харчевский. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Ушел из жизни Александр Харчевский. Военный летчик-снайпер, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик России, бывший начальник Липецкого авиацентра, ведущий и основатель авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России», — написал он в telegram-канале. Артамонов отметил, что это большая потеря для всей российской авиации и выразил свои соболезнования. По словам Артамонова, «Соколы России» единственные, кто на боевых самолетах показывает приемы ближнего воздушного боя на больших скоростях и сверхмалой высоте. Он также отметил профессионализм Харчевского, который за свою жизнь совершил около 50 воздушных боев с иностранцами на соревнованиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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