«Новые люди» спасли питомцев курского приюта для бездомных животных. Фото, видео

15 августа 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Бездомные питомцы были вывезены на безопасную территорию волгоградского приюта «Дюна» Фото: пресс-служба «Новые люди» Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и лидер зоозащитного движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова совместно в волонтерами спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить». Приют находится в Курской области в 30 километрах от линии боевых действий. «Наше курское отделение уже эвакуировало около 300 человек из опасных районов. Но помощь нужна не только людям. Поэтому сегодня вывозим из приюта собак, оставшихся без хозяев <…> В любой ситуации надо оставаться людьми и отвечать за тех, кого приручили», — поделился Даванков. Он отметил, что оставшихся в приюте питомцев заберут волонтеры из Санкт-Петербурга и отвезут в волгоградский приют «Дино», с которым партия сотрудничает на протяжении многих лет. Даванков подчеркнул, что приют помог организовать перевозку питомцев, подготовить новые вольеры и корм. Кроме того, ветеринары и зоопсихологи осмотрят собак и окажут им медицинскую помощь. Руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова заявила, что на территории приюта находится около 150 питомцев. Она надеется, что каждый из них сможет обрести хозяина в этой непростой обстановке. Гусарова поблагодарила волонтеров, которые помогли спасти животных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и лидер зоозащитного движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова совместно в волонтерами спасли питомцев приюта для бездомных животных «Право жить». Приют находится в Курской области в 30 километрах от линии боевых действий. «Наше курское отделение уже эвакуировало около 300 человек из опасных районов. Но помощь нужна не только людям. Поэтому сегодня вывозим из приюта собак, оставшихся без хозяев <…> В любой ситуации надо оставаться людьми и отвечать за тех, кого приручили», — поделился Даванков. Он отметил, что оставшихся в приюте питомцев заберут волонтеры из Санкт-Петербурга и отвезут в волгоградский приют «Дино», с которым партия сотрудничает на протяжении многих лет. Даванков подчеркнул, что приют помог организовать перевозку питомцев, подготовить новые вольеры и корм. Кроме того, ветеринары и зоопсихологи осмотрят собак и окажут им медицинскую помощь. Руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова заявила, что на территории приюта находится около 150 питомцев. Она надеется, что каждый из них сможет обрести хозяина в этой непростой обстановке. Гусарова поблагодарила волонтеров, которые помогли спасти животных.